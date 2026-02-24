[톡★스타] 오연서 “최진혁 프러포즈에 펑펑 울어…母 재밌게 시청”

배우 오연서가 ‘로코 여신’이라는 타이틀을 지켰다. 드라마 ‘아기가 생겼어요’(채널A)를 통해 하룻밤 일탈에서 사랑으로 번져가는 역주행 로맨스를 섬세하게 표현하면서 시청자들의 마음을 사로잡았다.

24일 오연서는 “너무 즐겁게 사랑받으면서 촬영했어서 드라마가 끝났을 때 많이 아쉬웠다”며 “시청자분들께서 우리 드라마를 재밌게 봐주신 것 같아 감사드린다. 특히 저희 어머니가 이번 드라마 재밌게 시청하셔서 개인적으로는 기쁜 마음”이라고 애틋한 소감을 전했다.

오연서는 지난 22일 종영한 아기가 생겼어요에서 태한주류의 최연소 과장 장희원을 맡아 로맨틱 코미디의 정석을 보여줬다. 비혼주의였던 장희원이 운명적인 사랑을 만나 변화하는 과정을 섬세하게 그려내 보는 이들의 연애세포를 깨웠다. 특히 연인, 친구, 가족, 직장 동료 등 인물마다 다르게 보여준 관계성과 감정선은 시청자들의 몰입도를 견인했다.

오연서는 장희원 역할에 대해 “촬영이 대본 순서대로 진행돼 캐릭터가 변화하는 감정에 몰입하면서 연기할 수 있었다. 강두준(최진혁 분)과 첫만남, 두근거림, 혼란스러움, 갈등, 사랑의 흐름이 자연스럽게 그려질 수 있었던 것 같다”며 “희원을 연기하면서 따뜻한 마음. 누군가에겐 오지랖처럼 느껴질 수도 있지만, 남을 생각하는 예쁜 마음과 커리어를 향한 끈질긴 노력과 열정을 배울 수 있었다”고 돌아봤다.

가장 기억에 남는 장면에 대해선 강두준에게 프러포즈를 받았던 장면을 꼽았다. 그는 “희원에게 회사는 굉장히 큰 의미가 있는 곳이다. 그곳에서 사랑하는 사람이 손을 잡아주며 프러포즈를 해서 연기할 때도 눈물이 펑펑 났었다”고 회상했다.

사랑도 일도 다 잡은 해피엔딩은 만족스러웠을까. 오연서는 “장르는 로맨틱 코미디였지만 희원의 성장기 같다고 생각했다”며 “여러 사람들을 만나서 삶을 살아가는 힘을 얻고, 아직 어른이 될 준비가 되지 않았던 희원이 다양한 일들을 겪으며 어른이 되고, 엄마가 되는 엔딩이 좋았다”고 애틋함을 드러냈다.

앞서 드라마 하자있는 인간들, 이 구역의 미친 X, 엽기적인 그녀, 빛나거나 미치거나 등을 통해 로맨스 여주의 저력을 보여준 오연서는 이번 작품에서도 로코 여신 역할을 톡톡히했다.

보는 이들을 빠져들게 하는 연기력과 케미로 글로벌 시청자들까지 사로잡았다. 아기가 생겼어요는 아시안 엔터테인먼트 전문 글로벌 OTT 라쿠텐 비키에서 시청자 수 기준 주간 순위 1위를 기록하고, 일본 OTT 플랫폼 유넥스트에서 4주째 시청 랭킹 1위를 차지하는 등 해외에서 많은 인기를 얻었다.

오연서는 “실감이 안 난다”면서도 “해외에서 많이 사랑해 주셨다는 이야기를 전해 듣고 너무 기쁘고 좋았다. 해외 팬분들과 직접 만날 수 있는 기회도 생기면 좋겠다. 우리 드라마 사랑해 주시고 희원이 응원해 주셔서 감사드린다”고 고마움을 표했다.

로맨스부터 가족극, 사극, 장르물까지 필모그래피를 다채롭게 쌓아가고 있는 오연서의 올해 목표는 무엇일까. 그는 “올해도 열심히 연기하는 것이 꿈이다. 도전하고 싶은 장르나 분야는 정해져 있지 않고, 어떤 역할이든 주어지면 즐겁게 연기하고 싶다”고 말하며 웃었다.

