전현무, 순직 경찰관에 부적절 표현 사과 “무거운 책임 느껴”

방송인 전현무. 뉴시스

방송인 전현무가 디즈니+ 예능 프로그램 ‘운명전쟁49’에서 순직 경찰관의 희생을 부적절한 표현으로 언급한 것에 대해 사과했다.

소속사 SM C&C는 23일 입장문을 내고 “운명전쟁49 방송에서 언급된 모든 고인분들의 삶과 노고를 깊이 추모하며, 유가족분들께 삼가 위로의 말씀을 전한다”며 “해당 방송에서 사용된 일부 표현으로 인해 고인과 유가족분들께 상처를 드린 점에 대해 무거운 책임을 느끼고 있다”고 밝혔다.

이어 “어떠한 맥락이 있었더라도, 고인을 언급하는 자리에서 더욱 신중했어야 했다. 전현무는 출연자의 발언을 정리하는 과정에서 일부 단어를 그대로 언급하였고, 표현의 적절성을 충분히 살피지 못했다”며 “그로 인해 고인에 대한 예를 다하지 못한 점을 무겁게 받아들이고 있이다”고 전했다.

그러면서 “고인과 유가족분들께 진심으로 사과드린다”며 “아울러 방송을 시청하시며 불편함을 느끼셨을 모든 분들께도 죄송하다는 말씀 드린다. 보다 엄격한 기준과 책임감을 갖도록 내부적으로 점검하고 재발 방지에 만전을 기하겠다”고 말했다.

앞서 운명전쟁49 2화에서는 무속인 출연자들이 2004년 범인 검거 중 순직한 고(故) 이재현 경장의 사인을 추리하는 과정이 그려졌다. 그러던 중 전현무가 출연자의 발언을 정리하던 중 비속어 단어를 그대로 언급했고 일부 시청자들의 지적이 이어졌다.

전국경찰직장협의회도 이날 “순직 공무원의 희생을 저속한 은어로 비하하고 유희의 소재로 삼았다”며 “고인과 유가족에 대한 2차 가해”라고 비판했다. 또 해당 회차 삭제와 방송통신심의위원회의 엄중한 징계를 촉구했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]