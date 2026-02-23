손태진 “박군 신곡 ‘땡잡았다’, 新 수능 금지곡 예감”

손태진의 트로트 라디오 보이는 라디오 캡처.

손태진이 트로트 가수 박군의 신곡 ‘땡잡았다’를 듣고 찬사를 보냈다.

박군은 23일 오후 방송된 MBC 라디오 ‘손태진의 트로트 라디오’ 코너 STJ 노래방에 출연했다. 지난해 12월 이후 약 2개월 만에 다시 방문한 박군은 자신의 히트곡 ‘한잔해’를 개사한 로고송으로 매일 청취자들에게 활력을 전하고 있는 인연을 전하며 반가운 인사를 나눴다.

최근 KBS1 ‘6시 내고향’을 통해 전국 어르신들과 소통 중인 박군은 남다른 효심과 성실함을 드러냈다. 그는 “부모님이 일찍 돌아가신 후 늘 생각이 나는데 어르신들을 만나며 그 사랑을 채우고 있다. 어르신들 역시 자식을 대신해 저에게 애정을 주신다”고 고백했다.

특히 박군은 각종 농기계 자격증과 조리기능사 준비에 이어 최근 용접 실력까지 갖췄음을 밝혀 놀라움을 자아냈다. 박군은 “군 생활 당시 어깨너머로 배운 기술을 토대로 연습을 거듭했다. 최근에는 어르신과 함께 비닐하우스를 처음부터 끝까지 직접 만들었다”고 밝혀 ‘만능 일꾼’의 면모를 입증했다.

결혼 4년 차를 맞이한 박군은 아내를 향한 애정도 숨기지 않았다. 그는 “아내의 말을 최대한 듣고 싸우더라도 먼저 사과하려고 노력한다. 일상 속에서 하트 모양의 돌이나 예쁜 꽃을 보면 사진을 찍어 보내는 등 소소한 이벤트를 즐긴다”고 전해 훈훈함을 더했다.

이어 박군은 지난 20일 발매된 신곡 땡잡았다를 라이브로 선보였다. 중독성 강한 멜로디와 퍼포먼스에 DJ 손태진까지 가세해 흥을 돋웠다. 손태진은 “한동안 가요계에서 뜸했던 중독성 넘치는 곡이다. 새로운 수능 금지곡이 될 것 같다”며 찬사를 아끼지 않았다.

박군은 안무 탄생 비화에 대해 “한국무용을 하시는 단장님께 일부러 누구나 따라 할 수 있는 ‘B급 감성’의 춤을 부탁드렸다”며 “숏폼 속 에어로빅댄스를 모티브로 한 포인트 안무가 특징”이라고 설명했다.

