KBO, 전지훈련서 사행성 오락실 방문한 롯데 4인방 제재

사진=롯데 자이언츠 제공

한국야구위원회(KBO)는 23일 KBO 컨퍼런스룸에서 상벌위원회를 개최, 롯데 고승민, 김동혁, 김세민, 나승엽에 대해 심의했다.

상벌위원회에 회부된 4명은 지난 2월12일 소속팀의 1차 스프링캠프지였던 대만 타이난 숙소 인근에 위치한 사행성 오락실에 방문해 전자 베팅 게임을 이용한 사실이 확인됐다. 롯데 구단은 2월14일 KBO 클린베이스볼센터에 이를 신고한 바 있다,

이에 상벌위원회는 규약 제151조 [품위손상행위]에 따라 지난해부터 총 3회에 걸쳐 해당 장소를 방문한 것으로 확인된 김동혁에게는 50경기 출장 정지, 1회 방문이 확인된 나머지 3명의 선수에게는 30경기 출장 정지 징계를 결정했다.

KBO는 전지훈련 기간을 앞두고 선수들에게 발송된 클린베이스볼 통신문을 통해 카지노 및 파친코 등 사행성 업장 이용이 품위손상행위에 해당할 수 있음을 안내하며 경각심을 환기해 왔다.

경찰 수사가 진행 중이지만, 선수들이 일으킨 사회적 물의와 그로 인해 실추된 리그 이미지 등 사안의 심각성을 고려해 선제적인 제재를 결정했다. 추후 경찰 수사 결과에 따라 추가 제재가 부과될 수 있다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]