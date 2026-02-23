“이게 일상이라고?” 강민경, 가죽 미니스커트로 드러낸 각선미 눈길

사진 = 강민경 SNS 계정

여성 듀오 다비치 멤버 강민경이 감각적인 일상 사진으로 근황을 전했다.

강민경은 22일 자신의 SNS에 “똑똑.. 주말 잘 보냈어요?”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 = 강민경 SNS 계정

사진 = 강민경 SNS 계정

공개된 사진 속 강민경은 와인병을 들고 포즈를 취하는가 하면, 투명 우산을 쓴 채 비 오는 거리를 걷는 모습으로 눈길을 끌었다. 가죽 미니스커트에 레드 카디건을 매치하고 그 위에 트렌치코트를 걸쳐 세련된 캐주얼 룩을 완성했다.

특히 베이지 톤 트렌치코트와 블랙 미니스커트 조합은 차분하면서도 도회적인 분위기를 자아냈다. 동그란 안경을 착용한 채 자연스럽게 포즈를 취한 모습에서는 특유의 감성적인 무드가 묻어났다.

한편, 강민경이 속한 다비치는 올해 서울 올림픽공원 체조경기장 KSPO DOME에서 개최한 단독 콘서트를 전석 매진시키며 여성 듀오 최초로 연속 매진 기록을 세웠다. 강민경은 SNS와 유튜브 채널 ‘걍밍경’을 통해 다양한 일상을 공유하며 팬들과 활발히 소통하고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]