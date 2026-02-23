세계 첫 공기 주입 아메리카노…스타벅스 ‘에어로카노’ 출시

공기를 주입한 새로운 형태의 아이스 커피가 ‘얼죽아의 나라’ 한국에 최초로 상륙한다. 스타벅스 코리아가 오는 26일 전 세계 스타벅스 최초로 새로운 방식의 아메리카노 ‘에어로카노’를 출시한다고 23일 밝혔다.



에어로카노는 아메리카노에 공기를 주입하는 ‘에어레이팅(Aerating)’ 방식을 적용한 아이스 전용 커피다. 글로벌 스타벅스는 일부 커피 애호가들 사이에서 알려져 온 에어로카노를 대중적으로 확산하기 위해 자사 방식으로 재해석했다. 미세한 공기층이 형성되며 벨벳처럼 부드러운 크리미 폼이 올라가고, 기존 에스프레소의 묵직하고 쌉쌀한 풍미를 한층 가볍고 부드러운 질감으로 구현했다. 잔 안에서 폭포처럼 흘러내리는 캐스케이딩(cascading) 비주얼도 더해져 시각적 즐거움까지 강화했다.

스타벅스 코리아가 오는 26일 에어로카노를 전 세계 스타벅스 최초로 선보인다. 스타벅스 파트너들이 신제품을 소개하고 있다. 스타벅스 코리아 제공

에어로카노 첫 출시 국가로 한국을 선택한 배경에는 사계절 내내 아이스 커피를 즐기는 국내 소비 트렌드가 자리한다. 이른바 ‘얼죽아(얼어 죽어도 아이스커피)’ 문화로 대표되는 한국 커피 시장의 특성을 고려해 전 세계 최초 론칭을 결정했다는 설명이다.



실제로 최근 3년(2023~2025)간 스타벅스 코리아에서 판매된 아메리카노 가운데 아이스 아메리카노 비중은 매년 70%를 웃돌았다. 여름 시즌이 아닌 2월에 아이스 신제품을 선보인 점도 이러한 수요를 반영한 전략으로 풀이된다.



스타벅스 코리아는 에어로카노를 시즌 한정 제품이 아닌 연중 상시 판매 음료로 운영할 계획이다. 기존 아이스 아메리카노와 콜드 브루에 이어 새로운 아이스 커피 선택지를 제시하며 커피 라인업 경쟁력을 강화한다는 방침이다.



스타벅스 아시아태평양 지역에서 상품 전략을 담당하고 있는 알렉산드라 오르솔릭 시니어 프로덕트 매니저는 “크리미한 풍미의 에어로카노가 한국 고객들에게 큰 사랑을 받기를 희망한다”라고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

