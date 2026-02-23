“동물병원 EMR 20년 노하우 집대성”… 인투CNS, ‘인투벳 클라우드’ 공개

동물의료 IT 전문기업 인투씨엔에스가 클라우드 전자의료기록(EMR)인 ‘인투벳 클라우드’를 23일 공개했다. 지난 20년간 2000개 이상 동물병원이 선택한 EMR 노하우와 축적된 현장 데이터를 집대성한 클라우드다.

인투벳GE는 동물병원 내 서버에 설치되는 온프레미스형 EMR로, 보안성과 안정성을 중시하는 국내 병원 환경에 최적화 됐다. 이처럼 검증된 EMR 구조를 기반으로 클라우드 환경에 맞게 재설계한 SaaS형 EMR이 바로 인투벳 클라우드다.

인투씨엔에스 측은 “진료, 검사, 행정, 협진, 사후관리 등 병원 운영 전 과정을 하나의 구조로 연결한 통합형 EMR”이라며 “다양한 진료 패턴과 병원 규모를 폭넓게 수용할 수 있도록 구축됐다”고 설명했다.

1인 개원 병원, 중형 병원, 대학병원 등 모두 각자의 워크플로에 맞춰 기능을 선택해 사용할 수 있으며 운영 규모 변화에 대응할 수 있다고 덧붙였다.

사용자 경험을 중시한 설계 또한 돋보인다. 진료 흐름에 맞춰 구성된 단일 화면 기반 차트 UI는 화면 이동을 최소화해 진료의 흐름이 끊기지 않도록 돕는다. 모바일 등 다양한 디바이스에서도 동일한 화면 구성과 기능을 유지하도록 설계돼 언제 어디서든 일관된 진료 업무가 가능하다.

여러 진료과와 다양한 직군이 함께 사용하는 환경을 고려한 EMR 구조, 1·2차 병원 간 협진을 간소화하는 인투리퍼(Into Refer), 전자동의 및 기록관리 시스템(Into Sign) 등은 각 병원의 운영 형태에 맞춰 적용할 수 있도록 구성됐다. 또한 2800개 이상 동물병원이 가입한 인투링크(Into Link) 네트워크는 병원 규모와 무관하게 빠르고 간편한 협진을 지원한다.

검사 데이터 통합 기능도 한층 강화됐다. 혈액검사, 영상(PACS), 바이탈 데이터를 한 화면에서 확인하고, 수치 변화와 영상 정보를 함께 비교해 보다 정확한 임상 판단이 가능하다. 일자별 검사, 바이탈 변화 기반의 추이 분석과 케이스 검색, 경과 추적 기능은 진단 및 연구 환경에서 활용도를 높였다.

또한 인투벳 클라우드에는 인공지능(AI) 기능이 기본값으로 내재화 됐다. 생성형 AI 기반의 진료 히스토리 요약, 검사 수치 분석, 보호자 안내문, 사후관리 리포트 자동 생성 기능을 지원하며 음성 인식 기반 차트 작성 기능도 포함된다.

병원 운영 면에서도 도움을 줄 수 있다. 항목별 매출 분리 산출, 부서 단위 실적 관리, 재고 관리 연동 등 실제 운영에 필수적 데이터 관리 기능을 한 시스템 안에서 통합적으로 제공하기 때문이다. 병원 운영 및 매출 인사이트 기능을 통해 병원 경영의 정량적 분석도 가능하다.

인투벳 클라우드의 가격은 차트형과 카피형의 두 가지 모델로 구성됐으며 병원 규모와 운영 형태에 맞춰 선택할 수 있다. 상반기 중 기능 업데이트 및 글로벌 버전 확대도 예정됐다.

회사 관계자는 “오랜 기간 현장에서 축적한 임상 데이터와 경험을 토대로 실제 동물병원이 필요로 하는 기능과 피드백을 체계적으로 반영한 클라우드”라며 “앞으로도 의료진이 진료에 온전히 집중할 수 있는 환경을 제공하기 위해 AI·데이터 기반 기능과 지원 체계를 강화하겠다”고 말했다.

한편 인투씨엔에스는 국내 최대 규모의 기술지원 조직을 통해 연중무휴 365일 24시간 실시간 지원 체계를 갖춰 어떠한 상황에서도 서비스 중단 없는 안정적 운영이 가능하다.

박재림 기자 jamie@segye.com

