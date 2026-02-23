방치하면 치아 상실... “치주질환, 조기 관리하세요”

치주질환은 잇몸에 발생하는 만성 염증성 질환으로 성인에게 흔히 나타난다. 초기에는 잇몸 출혈이나 부종 등 가벼운 증상으로 시작하지만, 치료하지 않고 방치하면 치조골 손상 및 치아 상실로 이어질 수 있어 조기 진단과 체계적인 관리가 필수다.

치주질환의 주요 원인은 구강 내 세균성 플라그와 치석 축적으로 인한 염증 반응이다. 이와 함께 흡연, 당뇨병 같은 전신 질환, 부적절한 구강 위생, 스트레스, 유전적 요인 등이 복합적으로 작용해 치주 조직에 손상을 일으킨다.

치주질환은 크게 치은염과 치주염으로 나뉜다. 치은염은 잇몸에만 국한된 염증으로 간단한 치료로 회복할 수 있으나, 치주염은 염증이 잇몸뼈까지 진행되어 치아가 흔들리거나 씹을 때 불편감이 나타나며 치료와 관리가 어렵다.

문제는 치주질환이 통증 없이 서서히 진행돼 증상이 나타날 때는 이미 상당히 진행된 경우가 많다는 점이다. 이에 따라 평소 스케일링과 같은 예방적 구강 관리가 매우 중요하다. 스케일링은 치아 표면과 염증을 유발하는 세균이 쌓인 플라그 및 치석을 제거해 질환 진행을 늦추거나 예방할 수 있는 기본 치료법이다.

그러나 잇몸에서 피가 나거나 입냄새가 지속된다면 단순 위생 문제로 여겨서는 안 되며, 치과에 내원하여 체계적인 검진을 받아 조기에 치료해야 한다.

진단 시에는 잇몸 상태뿐 아니라 치조골 손상 정도, 치아 배열, 교합 상태 등의 종합 평가가 필요하다. 이를 바탕으로 환자의 상태와 질환 단계에 맞는 맞춤형 치료 계획이 수립된다.

김건민 잠실 연세건호치과의원 원장(치과보철과 전문의)은 "치주질환은 단순히 노년층 문제만이 아니다. 불규칙한 생활 습관과 구강 관리 소홀로 젊은 층에서도 증가 추세를 보인다"며 "정기 검진과 초기 관리가 치아를 오래 유지하는 데 큰 도움이 된다"고 밝혔다.

