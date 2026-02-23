WBC 대표팀 에이스 맞네… 곽빈, 한화 상대 평가전서 무실점 쾌투

사진=뉴시스

‘최고 시속 155㎞ 강속구가 쾅!’

류지현 감독이 이끄는 월드베이스볼클래식(WBC) 야구 대표팀의 에이스 곽빈(두산)이 첫 모의고사에서 쾌조의 스타트를 끊었다.

다음 달 5일 개막까지 열흘을 남긴 가운데 담금질에 한창인 대표팀이다. 곽빈은 23일 일본 오키나와 가데나 구장에서 열린 한화와의 연습경기에 선발 등판해 2이닝 1피안타 무사사구 3탈삼진 무실점을 기록했다.

아직 빌드업 단계인 만큼 총 투구수는 24개에 머물렀지만 대표팀 1선발 기대치를 확인하기엔 충분했다.

특히 1회 말 외국인 타자 요나단 페라자를 상대하는 장면이 인상적이었다. 스트라이크존 바깥쪽 경계를 스치듯 들어왔다가 안쪽으로 휘어지는 절묘한 백도어 슬라이더에 페라자는 얼어붙었다. 그대로 서서 삼진으로 물러났다.

대회 개막에 맞게 일찌감치 끌어올린 컨디션이 번뜩였다. 이날 곽빈의 직구(13개)는 평균 152.1㎞, 최고 구속 155㎞를 기록했다. 이 밖에도 슬라이더 6개, 커브 3개, 체인지업 2개를 섞었다. 빠른 직구로 윽박질러 스트라이크존을 장악한 뒤 변화구로 타이밍을 무너뜨리는 특유의 파워피처 패턴을 선보였다.

대표팀의 이번 대회 1차 목표는 조별리그 통과다. 2006년 4강, 2009년 준우승 이후 세 차례 대회 연속 1라운드 탈락이라는 충격의 성적표를 받아들었다. 이번에는 기필코 반등하겠다는 의지다. 도쿄를 넘어 8강 개최지인 미국 마이애미행을 정조준하고 있다.

곽빈의 어깨가 무겁다. 체코, 일본, 대만, 호주와 차례로 맞붙는 조별리그를 넘어야 한다. 한국은 일본을 상대로 2015 프리미어12 준결승전(4-3 승) 이후 승전고가 없다. 10연패를 당하다 이후 간신히 한 차례 무승부를 기록했다.

마이너리그 유망주를 이번 대회에 합류시킨 대만도 위협적이다. 2018 자카르타·팔렘방 아시안게임 이후 한국은 대만에 2승4패로 열세다.

단기전 특성상 선발 경쟁력이 곧 성적과 직결된다. 첫 단추를 끼울 투수의 비중이 절대적인 이유다. 설상가상으로 부상 변수까지 겹쳤다. 선발 자원인 문동주(한화)와 원태인(삼성)이 이탈했다. 곽빈이 마운드의 중심을 잡아줘야 한다.

경계 대상으로 꼽힌다. 일본 매체 ‘고교야구닷컴’은 조별리그 한일전 선발 예상 후보로 곽빈을 언급했다. 이날 연습경기서 마이크를 잡은 민병헌 해설위원은 “이번 WBC의 성패는 곽빈의 컨디션에 달려 있다”고 목소리를 높였다.

한편 이날 대표팀은 한화와의 연습경기에서 장군멍군 승부 끝에 7-4 역전승을 거뒀다. 노시환이 2회 초 한화 선발투수 오웬 화이트를 상대로 좌측 담장을 넘기는 선제 투런포를 쏘아올렸다. 이후 3-4로 밀리던 7회 초엔 문현빈의 역전 적시타와 문보경의 쐐기포 등에 힘입어 4점을 뽑아내 승부를 뒤집었다.

마운드에선 곽빈의 바톤을 이어받은 투수 손주영이 2이닝 4피안타 3실점 투구로 휘청였다. 후속 김영규도 1이닝 1실점에 머물렀다. 이번 대표팀의 마무리 투수 후보인 박영현은 6회 말에 등판해 안타와 볼넷를 각각 한 차례씩 허용했지만, 무실점으로 막았다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

