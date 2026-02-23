체육공단-공영홈쇼핑, 체육인 복지 증진 및 스포츠산업 발전 위한 협약

사진=국민체육진흥공단 제공

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주, 이하 체육공단)이 ㈜공영홈쇼핑(대표이사 직무대행 김영주)과 체육인 복지 증진 및 스포츠산업 발전을 위한 업무협약을 체결했다.

23일 올림픽회관에서 열린 협약식에는 하형주 이사장과 김영주 대표이사 직무대행을 비롯한 양 기관 관계자가 모인 가운데 ‘공영홈쇼핑 제휴를 통한 체육인 복지 확대’, ‘스포츠 중소기업 판로 지원을 통한 스포츠산업 발전’ 등을 위해 힘을 모으기로 약속했다.

양 기관은 이번 협약을 계기로 체육인 대상 공영홈쇼핑 할인 혜택 제공 등 체육인 복지 증진을 위한 실질적 협력을 이어갈 예정이다. 아울러, 성장 가능성이 높은 중소 스포츠 기업을 발굴하고 공영홈쇼핑과 연계한 유통·판로를 지원해 스포츠산업 활성화에도 기여한다는 방침이다.

하형주 이사장은 “이번 협약은 체육공단과 공영홈쇼핑이 만나 체육인 복지 향상과 스포츠 기업의 성장을 위해 힘을 모으기로 약속한 뜻깊은 자리”라며 “앞으로 양 기관이 가진 강점을 바탕으로 현장에서 필요로 하는 부분을 보완하기 위한 상생 협력을 이어가겠다”고 밝혔다.

