검역본부 ‘동물용 신약전담 심사팀’ 출범 2년… 동물도 건강한 나라에 일조

농림축산검역본부가 최근 2년간 동물용 신약 14개 품목을 허가하고, 새로운 약품 개발을 위한 지원을 이어가고 있다고 23일 밝혔다. 검역본부는 2024년 5월 동물용 신약 전담심사팀을 신설한 바 있다.

동물용 신약 심사는 항목별(안전성·유효성·기준규격)로 진행되는데 그간 동물약품 업계에서는 심사자료 작성이나 임상시험 설계에 어려움을 겪으며 시장 진입이 지연되는 경우가 많았다.

그래도 검역본부 내 동물용 신약을 전담하는 심사팀이 생기고 심사자료 작성 관련 사전 상담, 임상시험 설계 전략 등 신약 개발 전(全) 과정에 대한 맞춤형 컨설팅이 이뤄지며 상황이 나아졌다.

특히 지난해 허가된 동물용 신약 7개 품목 중에는 국내 제조사가 개발한 반려견용 심장질환 치료제 2종이 포함, 수입 의존도가 높았던 반려동물용 의약품 시장에서 국내 기업의 개발 역량을 입증했다.

또한 반려견용 항암제 2종(구강흑색종, 피부비만세포종)에 대해서는 신속 심사를 진행해 희귀질환 치료제의 국내 도입 시기를 앞당기는 데 일조했다.

아울러 검역본부는 수요가 늘고 있는 첨단 바이오의약품과 희귀 난치성 질환 치료제 등 일반 동물용의약품에 비해 상대적으로 심사 기준이 복잡하고 까다로운 고난도 신약에 대한 심사 역량을 강화하고, 반려동물용 의약품 맞춤형 안전성·유효성 심사 기준을 체계화한 가이드라인을 연내 마련할 계획이다.

최정록 검역본부장은 “재작년에 이어 작년에도 7건의 동물용 신약 허가 성과를 달성한 것은 동물용 신약 전담 심사팀 운영을 통해 업계와 적극적으로 소통한 결과”라며 “앞으로도 동물약품 업계에 대한 맞춤형 기술지원을 더욱 강화해 신약 개발을 활성화하고, 반려동물 건강 증진에 기여하겠다”고 말했다.

