K-팝 덕질 문화 녹인 ‘슴미니즈’, 팬심도 얻고 손맛도 잡는다

(왼쪽부터)마이룸 – 포토데코 – 미니즈룸. 카카오게임즈 제공

K-팝 팬덤의 덕질 문화가 게임으로 옮겨졌다. 카카오게임즈의 신작 ‘슴미니즈(SMiniz)’가 아이돌 팬심은 물론 게이머들의 손맛까지 사로잡을 예정이다.

카카오게임즈는 글로벌 팬덤을 겨냥한 모바일 캐주얼 퍼즐게임 슴미니즈의 게임 특성을 23일 공개했다.

슴미니즈는 SM엔터테인먼트 IP(지식재산권)를 기반으로 한 신작으로, SM 소속 아티스트를 닮은 작은 캐릭터(미니즈)들이 등장해 나의 ‘최애’ 캐릭터와 함께 매치3 퍼즐을 풀어나가는 게임이다.

누구나 쉽게 즐길 수 있는 전통적인 3매치 퍼즐 구조의 게임에 팬덤 콘텐츠를 더해 단순 점수 경쟁을 넘어 이용자의 몰입을 높인 점이 특징이다.

플레이와 이벤트를 참여하면 아티스트의 포토카드와 미니즈 캐릭터 카드를 획득할 수 있으며, 포토카드를 모을 시 캐릭터 코스튬과 마이룸 배경도 획득할 수 있어 수집의 재미를 더한다.

실제 아이돌 팬덤 문화에서 착안한 ‘포토 데코’, ‘인증샷’ 콘텐츠를 게임 내에 구현한 점도 포인트다. 포토카드를 꾸밀 수 있는 포토 데코에서는 시즌마다 획득할 수 있는 스티커를 활용해 카드를 장식·배치할 수 있고, 포토카드를 활용한 인증샷은 어디서든 가능해 수집과 꾸미기, 공유의 재미를 한 번에 느낄 수 있다.

슴미니즈 퍼즐 플레이 화면. 카카오게임즈 제공

게임에는 인기 아이돌 캐릭터들이 등장해 벌써부터 K-팝 팬들의 관심이 높다. NCT 127, NCT DREAM, WayV, 에스파(aespa), 라이즈(RIIZE), NCT WISH 등 총 6개 그룹이 등장한다.

각 미니즈 캐릭터 디자인은 아티스트의 개성을 담기 위해 단순한 외형뿐만 아니라 피부색, 눈썹 각도, 보조개, 점 위치 등 세밀한 디테일을 반영했다. 또한 각 아티스트의 포즈를 모두 다르게 구성하여 생동감 있는 캐릭터를 구현했다.

지난해 12월 진행된 글로벌 CBT에서도 미니즈 캐릭터가 실제 아티스트 특징 묘사와 그래픽, 아트 퀄리티 등이 잘 어우러졌다는 점이 호평을 받으며 게임의 만족도를 끌어올렸다.

카카오게임즈는 글로벌 사전등록 모객을 위한 다양한 이벤트를 준비 및 진행하고 있다. 국내 및 글로벌 이용자는 구글 플레이, 애플 앱스토어 사전등록에 참여할 수 있으며, 참여자 전원에게는 출시 후 인게임 재화를 제공한다. 또한 국내 이용자를 대상으로 카카오게임 사전등록을 진행, 추첨을 통해 미니즈 캐릭터 포토카드 세트를 증정한다.

중장기적으로 인게임 경험을 오프라인으로 확장할 수 있는 방안도 준비 중이다. 카카오게임즈는 출시 이후 게임 내 특별 아티스트 카드를 획득할 수 있는 이벤트와 SM 광야스토어를 연계한 굿즈 증정 이벤트 등을 계획하고 있다.

개발진은 “팬덤을 넘어 게이머분들을 끌어들이는 요소는 결국 ‘게임의 재미’”라며 “매치3 퍼즐의 손맛과 난이도 설계, 퍼즐 스테이지 클리어 시 성취 구조를 탄탄히 준비하고 있고, 오픈 이후에는 라이브 이벤트와 경쟁 및 참여 요소로 계속 플레이할 이유를 제공하는데 집중하고 있다”고 말했다.

슴미니즈는 오는 25일 한국을 비롯해 일본, 대만, 북미, 유럽 등 글로벌 시장에 동시 출시된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

