윤종훈·엄현경, 완벽남·허당녀 로맨스…‘기쁜 우리 좋은 날’ 대본리딩 현장

새 일일드라마 ‘기쁜 우리 좋은 날’이 화기애애한 대본 리딩 현장을 공개하며 출격 준비를 알렸다.

오는 3월 첫 방송 예정인 KBS 1TV 새 일일드라마 ‘기쁜 우리 좋은 날’(연출 이재상 / 극본 남선혜 / 제작 몬스터유니온, 세이온미디어)은 세상 제일 완벽남과 허당녀의 일촉즉발 생사 쟁탈전으로 저마다 ‘내 인생의 주인공’이 되고픈 다양한 세대의 이야기로 가득한 따뜻한 가족 드라마다.

‘기쁜 우리 좋은 날’은 ‘한 번 다녀왔습니다’, ‘아버지가 이상해’ 등에서 따뜻하고 섬세한 연출력을 인정받은 이재상 감독과 ‘수지맞은 우리’, ‘아모르 파티-사랑하라, 지금’ 등에서 트렌디한 필력을 뽐낸 남선혜 작가가 의기투합했다. 여기에 윤종훈(고결 역), 엄현경(조은애 역), 정윤(고민호 역), 윤다영(서승리 역) 등 화려한 라인업으로 관심을 집중시키고 있다.

오늘(23일) 공개된 ‘기쁜 우리 좋은 날’ 대본 리딩 영상에는 윤종훈(고결 역), 엄현경(조은애 역), 정윤(고민호 역), 윤다영(서승리 역), 김혜옥(강연자 역), 선우재덕(조성준 역), 윤다훈(고대치 역), 문희경(은수정 역), 이상숙(유정란 역), 정호빈(서권식 역), 이호재(고강수 역), 정영숙(이영화 역), 성병숙(박순분 역), 최성원(조은형 역), 엄혜수(함초롱 역), 김나리(조은님 역), 유진석(서승우 역), 주용만(주용만 역), 김수아(천지선 역), 이다은(조빛나 역), 서동규(한지훈 역), 정수하(하유주 역), 정시현(김성국 역) 등 개성 넘치는 배우들이 얼굴을 비췄다.

윤종훈은 ‘올해의 젊은 건축가상’ 수상자이자 세상 모든 ‘갑이란 갑’으로 중무장한 완벽남 고결로 분해 몰입도 높은 연기를 보여줬고, 스타트업 ‘럭키조이’ 개발자 조은애를 연기하는 엄현경은 시종일관 밝은 에너지를 발산하며 분위기를 이끌어갔다. 고민호 역의 정윤, 서승리 역의 윤다영은 캐릭터의 매력을 살리는 연기로 시선을 집중시켰다. 대본 리딩에서부터 주연 4인방의 케미가 돋보이면서 첫 방송에 대한 기대가 한층 상승했다.

여기에 김혜옥, 선우재덕, 윤다훈, 문희경, 이상숙, 정호빈, 이호재, 정영숙 등 관록 있는 배우들의 압도적인 연기 퍼레이드는 ‘기쁜 우리 좋은 날’에 대한 기대감을 최고조로 끌어올렸다. 때로는 손에 땀을 쥐게 하는 팽팽한 긴장감을, 때로는 극의 활력을 불어넣는 유쾌한 웃음으로 극의 완급을 조절하는 노련한 내공 덕분에 현장의 열기는 뜨겁게 달아올랐다. 탄탄한 연기력을 자랑하는 배우들이 만들어낼 시너지가 작품에 어떻게 깊이를 더할지 궁금해진다.

대본 리딩 후 윤종훈은 “현 시대에서 가족이 상징하는 것들이 무엇인지에 대해 다시 한번 생각해 보는 작품이 될 것 같다”고 말했고, 엄현경은 “평범한 하루가 얼마나 소중한지를 깨닫게 해주는 드라마인 것 같아서 그런 점을 생각하고 봐 주시면 좋겠다”고 관전 포인트를 짚었다. 지친 일상 속에서 우리 가족에 대한 사랑을 되새겨 줄 ‘기쁜 우리 좋은 날’의 첫 번째 이야기가 기다려진다.

‘기쁜 우리 좋은 날’은 ‘마리와 별난 아빠들’ 후속으로 오는 3월 첫 방송 예정이다.

