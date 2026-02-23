‘XG 제작자' 재이콥스, 日서 마약 소지 혐의 체포

사진 = 재이콥스 SNS 계정

보이그룹 DMTN(달마시안) 출신이자 일본 인기 걸그룹 XG의 제작자인 재이콥스(JAKOPS·본명 사이먼 준호 사카이/박준호)가 일본에서 마약 소지 혐의로 긴급 체포됐다.

23일 교도통신 등 일본 언론에 따르면 일본 경찰청 마약·총기대책과는 마약류 관리법 위반(소지) 혐의로 재이콥스를 현행범 체포했다.

재이콥스는 아이치의 호텔에서 코카인을 소지한 혐의를 받고 있다. 일본 연예기획사 에이벡스 직원 2명과 XGALX의 음악 프로듀서와 함께 현행범으로 체포된 것으로 전해졌다.

객실에서는 코카인과 건조 대마로 추정되는 물질이 담긴 봉투가 발견됐다고 교도통신은 보도했다. 국내 XGALX 측은 관련 보도에 대해 사실 확인 중이다.

한편 재이콥스는 2010년 데뷔한 DMTN(달마시안)에 2012년 새 멤버로 합류했으나, 2013년 팀 활동이 사실상 중단된 이후 프로듀서로 전향했다. 이후 2017년 연예기획사를 설립해 대표로 나섰으며, 2022년 7인조 걸그룹 XG를 론칭해 글로벌 시장을 겨냥한 활동을 이어왔다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

