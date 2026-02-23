이주승, 22일 조부상…‘나혼산’ 출연 6·25참전 용사

이주승 인스타그램 캡처.

배우 이주승이 조부상을 당했다.

23일 연예계에 따르면 이주승의 할아버지 고(故) 이종규씨가 전날(22일) 별세했다. 향년 97세.

빈소는 서울 광진구 건국대학교병원 장례식장 103호실에 마련됐으며, 이주승은 상주로 이름을 올렸다. 발인은 24일 오전 9시10분 엄수된다.

나 혼자 산다 방송화면 캡처.

고인은 2024년 2월 방송된 MBC TV 예능 프로그램 ‘나 혼자 산다’에서 이주승과 함께 출연한 바 있다. 당시 이주승은 어린 시절 할아버지 집에서 유치원과 초등학교 시절을 보내며 함께 지냈던 추억을 돌아봤다.

방송에서 고인은 교사 시절 형편이 어려운 제자들을 위해 후원회비와 기성회비를 대신 내줬던 일화를 밝혀 감동을 안기기도 했다. 졸업 후 수십 년이 지났지만 여전히 제자들로부터 안부 전화를 받고 있다는 사실도 전해져 이목을 끌었다. 이에 이주승은 할아버지의 삶을 떠올리며 깊은 존경심을 드러냈다.

