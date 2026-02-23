경찰 “BTS 공연 티켓 ‘대리구매 사기’ 주의…34건 삭제 요청”

그룹 방탄소년단. 빅히트 뮤직 제공

방탄소년단(BTS) 공연 티켓 예매를 두고 대리구매 및 고가 재판매 사기가 기승해 경찰이 주의를 당부했다.

박정보 서울경찰청장은 23일 오전 서울 종로구 서울경찰청에서 열린 정례 기자간담회에서 내달 21일 서울 광화문광장 및 시청광장 일대에서 열리는 방탄소년단 공연과 관련해 “티켓 발매와 관련해 발생할 수 있는 범죄를 지속적으로 모니터링하고 있다”고 밝혔다.

박 청장은 “현재까지 대리구매 게시글 등 34건에 대해 삭제·차단을 요청했다. 대리구매를 해주겠다는 글이나, 티켓을 구매한 뒤 고가에 판매하겠다는 글은 사기 가능성이 있다”며 “대리구매 과정에서 개인정보를 넘겨줘야 하는 만큼 이를 빙자한 개인정보 탈취·악용 우려가 있다”고 설명했다.

이어 “주최 측 설명에 따르면 대기구매와 재판매는 불가능한 구조”라며 “이를 제안하는 경우 사기일 가능성이 높은 만큼 시민들께서 주의해 달라”고 강조했다.

한편 방탄소년단의 이번 공연은 최대 26만명의 관람객이 광화문 일대에 운집할 것으로 예상되고 있다. 이에 대비해 경찰은 공연장 내 인파 밀집도를 안정적으로 관리하는 스타디움형 방식을 적용하고, 공연장 인근 지하철 무정차 통과를 교통공사 측에 요청해 인파 관리에 대응할 계획이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

