“신예 성장 확인한 게 큰 의미” KT, 호주 1차 스프링캠프 성료

기대 이상의 성과에 웃음꽃이다. 프로야구 KT는 지난 22일 호주 질롱서 열린 2026시즌 1차 스프링캠프를 성황리에 마쳤다.

선수단은 지난 달 21일부터 33일 동안 진행된 이번 캠프에서 팀 전술 및 조직력 강화를 목표로 훈련을 소화했다. 더불어 호주프로야구(ABL) 멜버른 에이시스와의 3차례 평가전을 통해 실전 감각을 끌어올렸다.

이강철 감독은 “신인과 유망주들의 성장을 확인할 수 있었던 의미 있는 캠프였다”며 “젊은 선수들이 기대 이상의 집중력을 보여줬고, 팀 전력에 긍정적 요소로 작용될 것”이라고 내다봤다.

이어 “선수들이 고생 많았고, 일본 오키나와에서 열리는 2차 캠프에서는 세부적인 부분을 다듬어 시즌을 대비한 확실한 전력을 구축하겠다”고 덧붙였다.

KT는 24일 인천공항을 통해 귀국한 뒤 하루 뒤 오전 7시55분 오키나와로 이동해 2차 캠프에 돌입한다. 이곳에서 월드베이스볼클래식(WBC) 국가대표팀과 KIA, 한화, LG, 삼성 등과 5차례 평가전을 치를 예정이다.

