고경표, 90년대 금융맨의 정석…‘착붙’ 수트핏 화제

배우 고경표가 90년대 금융맨의 정석 스타일링으로 시청자들의 눈길을 사로잡고 있다.

고경표는 tvN ‘언더커버 미쓰홍’에서 한민증권 사장 신정우 역을 맡아 1990년대 여의도 금융가를 배경으로 지적이면서도 냉철한 캐릭터를 그려내며 호평을 얻고 있다. 특히 기업의 리더로서 그가 선보이는 다채로운 비즈니스 룩은 캐릭터의 설득력을 배가시키는 관전 포인트로 꼽힌다.

먼저 고경표는 다부진 피지컬에 딱 들어맞는 클래식한 쓰리피스 수트로 금융맨 특유의 무게감을 더하고 있다. 차분하고 정돈된 톤의 의상은 원칙을 중시하는 신정우의 단호한 면모를 고스란히 담아낸다. 흐트러짐 없는 헤어 역시 날카로운 수트 핏과 어우러져 상대를 압박하는 카리스마와 정우의 예리한 성격을 단번에 드러낸다.

정교하게 완성된 비주얼은 극 중 정우의 거침없는 행보와 맞물려 몰입도를 극대화하고 있다. 지난 방송에서 정우는 DK벤처스와 손잡고 냉혹한 구조조정을 설계하는 한편, 경영권을 노리는 ‘여의도 해적단’의 실체를 추적하며 긴박한 전개를 이끌었다. 특히 오 상무(김형묵 분)의 정곡을 찌르는 예리한 독설은 캐릭터의 압도적인 존재감을 각인시키며 향후 전개에 대한 궁금증을 자극했다.

이처럼 고경표는 철저한 비즈니스 논리에 따라 움직이는 엘리트 사장의 면모와 함께 찰나의 순간 스치는 고뇌까지 섬세하게 그려내며 ‘인생 캐릭터’를 경신하고 있다. 탄탄한 연기력에 독보적인 비주얼을 더해 극을 이끌고 있는 그가 남은 여정에서 펼칠 활약에 귀추가 주목된다.

