윤서빈, 태국 방콕 팬미팅 성료…현지 뜨겁게 달군 ‘글로벌 대세’

사진=앤드벗 컴퍼니

배우 겸 가수 윤서빈이 태국 방콕의 랜드마크 '아이콘시암(ICONSIAM)'에서 팬미팅을 성황리에 마쳤다. 이번 팬미팅 'NOW MY PLAYLIST : WITH YOU'는 지난 2월 21일 오후 6시 공연으로 진행됐다.

윤서빈은 약 100분간 이어진 무대에서 자신의 히트곡 'Rizz'와 'Strawberry Candy'를 포함해 총 5곡의 라이브를 선보였다. 감각적인 퍼포먼스와 흔들림 없는 가창력은 현장 분위기를 단숨에 압도하기에 충분했다.

사진=앤드벗 컴퍼니

특히 현지 팬들을 위해 태국 가수 'Bell Warisara'의 히트곡 'AoPaggaMaWong(펜으로 동그라미를 쳐봐)'을 태국어로 직접 가창해 큰 감동을 선사했다. 윤서빈의 진심 어린 준비에 현지 팬들은 뜨거운 환호와 박수로 화답하며 열기를 더했다.

뿐만 아니라 팬들이 직접 참여하는 무대를 꾸미는 등 현지 팬들과 한층 더 가깝게 소통하는 시간을 가졌다. 윤서빈은 다정한 팬 서비스와 재치 있는 입담을 뽐내며 팬들에게 평생 잊지 못할 추억을 선물했다.

윤서빈은 공연을 마친 뒤 자신을 기다려준 팬들에게 깊은 감사의 인사를 전했다. 3년 만에 개최된 팬미팅답게 현지 팬들이 더욱 뜨겁게 열광하며 성공적으로 막을 내린 이번 팬미팅을 통해 윤서빈은 팬들과의 끈끈한 유대감을 다시 한 번 확인했다.

아울러 윤서빈은 팬미팅 외에도 현지 아티스트들과의 다채로운 콘텐츠 촬영 및 콜라보레이션 진행과 화보 촬영 등 활발한 일정을 소화했다.

윤서빈은 최근 드라마 플랫폼인 ‘에브리릴스’의 첫 오리지널 작품이자 숏폼 드라마 'AAA 건전지입니다만' 주연으로 열연을 펼쳤다.

