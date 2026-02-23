안나경, 플렉스티비 데뷔…라이브 방송 활약

사진=플렉스티비

레이싱걸·로드걸 출신 모델 안나경이 플렉스티비(FlexTV) 데뷔 이후 라이브 방송을 이어가며 팬들과의 소통을 한층 강화하고 있다고 23일 밝혔다.

플렉스티비에 따르면 밝고 건강한 이미지로 사랑 받아온 안나경은 라이브 플랫폼을 통해 보다 친근한 매력을 보여주며 온라인 활동 영역을 빠르게 넓혀가는 모습이다.

안나경은 플렉스티비에서 정기적으로 라이브 방송을 진행하며 기존 SNS나 오프라인 행사에서는 쉽게 접하기 어려웠던 일상 이야기와 모델 활동 비하인드, 실시간 Q&A 등 다양한 콘텐츠를 선보이고 있다. 방송을 거듭할수록 자연스러운 진행과 안정적인 소통이 돋보이며 시청자 반응 역시 점차 확대되고 있다는 것이 관계자의 설명이다.

레이싱걸과 로드걸로 활동하며 대중에게 얼굴을 알린 안나경은 특유의 밝은 에너지와 건강미로 꾸준한 인기를 얻어왔다. 이 같은 현장 경험은 라이브 방송에서도 강점으로 작용해 카메라 앞에서도 편안한 분위기를 이끌어내는 경쟁력으로 이어지고 있다는 평가다.

특히 플렉스티비 데뷔 이후에는 라이브 방송에 최적화된 콘텐츠 구성과 팬 중심의 소통 방식으로 플랫폼 내 주목도를 높이고 있다. 팬들과의 실시간 교류를 통해 단순 시청을 넘어 ‘함께 참여하는 방송’의 흐름을 만들어가고 있다고 관계자는 전했다.

플렉스티비 관계자는 “안나경은 데뷔 이후 꾸준한 방송 참여와 안정적인 진행으로 플랫폼 이용자들의 관심을 받고 있다”며 “앞으로도 다양한 콘셉트의 라이브 콘텐츠를 통해 팬들과의 접점을 더욱 넓혀갈 것으로 기대된다”고 전했다.

한편 안나경은 플렉스티비를 중심으로 라이브 방송 활동을 이어가는 동시에, 온라인 플랫폼 기반의 신규 콘텐츠 기획과 협업도 검토 중인 것으로 알려졌다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]