‘해병’ 정동원, 오늘(23일) 입대… “오랜 시간 품어온 뜻”

가수 정동원이 오늘(23일) 해병대에 입대한다.

소속사 쇼플레이엔터테인먼트는 "정동원이 해병대 교육훈련단에 입소하여 국방의 의무를 성실히 이행할 예정"이라고 23일 밝혔다. 정동원은 기초군사훈련을 마친 뒤 18개월간 복무할 예정이다.

앞서 정동원은 해병대 입대 계획을 밝혀 화제를 모은 바 있다. 소속사는 "정동원 군이 오랜 시간 품어온 뜻에 따른 결정"이라며 “정동원 군이 건강하게 국방의 의무를 마치고 더욱 성숙한 모습으로 여러분 곁에 돌아올 수 있도록 따뜻한 응원을 부탁드린다”며 “당사 또한 복귀할 날을 기다리며 변함없이 지원하겠다"고 덧붙였다.

정동원은 지난 5일 리메이크 미니 앨범 ‘소품집 Vol.2를 발매하며 팬들을 위한 선물을 남겼다. 이어 지난 13일에는 일산 킨텍스에서 팬들과 직접 만나는 특별한 팬 콘서트를 진행했다. 첫 번째 팬 콘서트이자 입대 전 팬들과의 마지막 만남이었던 만큼 전석 매진으로 성황리에 마무리됐다.

