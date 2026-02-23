박재범 ‘잭팟’…롱샷, 데뷔 59일만에 스포티파이 1억 스트리밍

신인 그룹 LNGSHOT(롱샷)의 데뷔 EP 'SHOT CALLERS(샷 콜러스)'가 스포티파이 1억 스트리밍을 돌파했다.

롱샷 측은 “데뷔 59일 만인 지난 20일 글로벌 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 1억 스트리밍을 돌파했다”고 23일 밝혔다. 스포티파이 월별 리스너 역시 590만 명을 기록하는 등 글로벌 팬들의 뜨거운 지지를 받고 있다.

타이틀곡 'Moonwalkin'(문워킨)' 뮤직비디오 조회수 2865만 뷰, 후속곡 'FaceTime(페이스타임)' 뮤직비디오 1010만 뷰를 기록하며 리스너들의 꾸준한 관심 속 성장세를 입증하고 있다.

'SHOT CALLERS'는 팀의 정체성과 포부를 본격적으로 보여주는 첫 번째 선언으로, 힙합과 알앤비, 팝 등 여러 사운드를 폭넓게 담아낸 앨범이다. 타이틀곡 'Moonwalkin''은 프로젝트의 출발점이 된 곡으로, 불확실함 속에서도 멈추지 않고 앞으로 나아가겠다는 청춘의 감정을 '문워크'에 빗대어 표현한 가사가 인상적이다.

한편 데뷔 EP 'SHOT CALLERS' 활동을 성공적으로 마친 LNGSHOT(롱샷)은 '4SHOBOIZ MIXTAPE 2(포쇼보이즈 믹스테잎 2)' 발매 준비에 한창이며, 앞으로도 국내외 활동을 통해 팬들과 소통을 이어갈 예정이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

