새 포지션 ‘우익수’ 거뜬… 이정후, 첫 시범경기서 공수 활약

이제는 우익수 ‘바람의 손자’다. 미국 메이저리그(MLB)에서 활약 중인 이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 낯설 법한 변화의 첫 경기부터 선명한 존재감을 남겼다.

무엇보다 새 역할 연착륙을 예감케 하는 장면이 이어졌다. 때려낸 안타는 강하게 뻗어나갔고, 특유의 빨랫줄 송구 역시 정확히 홈을 향했다.

쾌조의 출발이다. 이정후는 23일 미국 애리조나주 스코츠데일 스타디움에서 열린 시카고 컵스와의 2026 MLB 시범경기에 6번타자 겸 우익수로 선발 출전, 3타수 1안타 1득점을 기록했다. 팀도 4-2 승전고를 울려 미소 지었다.

공수 양면에서 번뜩이는 하이라이트 필름을 써냈다. 첫 장면은 2회 말 타석에서 나왔다. 상대 선발투수 콜린 레아의 스플리터를 공략해 유격수 왼쪽으로 빠져나가는 안타를 만든 것. 미국 야구통계사이트 베이스볼서번트에 따르면 시속 165.4㎞ 총알타구를 뽐낸 순간이다. 이후 선취 득점까지 책임졌다.

수비도 문제없었다. 6회 초 1사 3루 상황에서 홀로 아웃카운트 두 개를 책임졌을 정도다. 채스 맥코믹의 파울 뜬공을 잡은 뒤 곧장 홈으로 송구해 3루 주자 케인 케플리를 저격했다. 공은 포수 미트에 정확히 꽂혔고, 이닝이 그대로 종료됐다. 이정후는 6회 말 종료 후 루이스 마토스와 교체됐다.

그의 우익수 이동은 지난겨울 달라진 팀 구상 속에서 결정됐다. 샌프란시스코가 해리슨 베이더를 자유계약(FA) 영입하면서 외야 수비 재정비에 나섰기 때문이다. 그는 2021년 외야수 부문 골드글러브를 받을 정도로 수비력이 뛰어나다.

이유 있는 변화다. 샌프란시스코 외야는 지난해 빅리그 최악 수비에 신음했다. 외야에서만 평균 대비 아웃 기여도(OAA) 총합이 음수(–18)를 기록했고, 30개 구단 중 가장 낮았다. OAA는 같은 포지션 수비수가 동일한 기회에서 처리했을 것으로 기대되는 아웃 수와 실제 아웃 수의 차이를 나타낸다.

이정후 역시 지난해 주 포지션인 중견수에서 OAA –5에 머물렀다. 정상급 수비 범위를 자랑하는 베이더는 최근 5년 동안 쌓은 중견수 OAA가 양수(+39)다. 수비 안정이 시급했던 구단은 중견수 베이더, 우익수 이정후라는 새 그림을 마련했다.

대신 이정후에게는 다른 무기가 있다. 지난해 외야 보살(어시스트) 7개로 리그 상위권에 올랐고, 송구 속도는 평균 147.1㎞로 MLB 상위 9%를 마크했다. 강한 어깨를 가장 효과적으로 활용할 수 있는 자리가 바로 우익수다.

현지 매체서도 우익수가 적격이라는 분석이 우후죽순 나오고 있다. KBO리그 시절 우익수로 188경기에 출전한 경험이 있어 적응 부담도 크지 않다.

시선은 재차 타격으로 쏠린다. 이정후는 직전 시즌 타율 0.266(560타수 149안타) 8홈런 55타점 OPS(출루율+장타율) 0.734를 기록한 바 있다. 경기 내내 적잖은 집중력을 요구하는 중견수로서의 부담은 한결 내려놓았다. 방망이로 더 큰 도약을 보여줄 차례다.

