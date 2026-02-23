‘찬란한’ 한지현, 러블리의 의인화 [TV핫스팟]

‘찬란한 너의 계절에’ 한지현이 시청자들의 시선을 사로잡았다.

한지현은 MBC 금토드라마 ’찬란한 너의 계절에‘에서 패션 디자이너 송하영 역을 맡아 극에 활력을 더하고 있다. 하영은 밝고 긍정적인 에너지와 유쾌한 성격, 그리고 가족을 향한 진심 어린 마음을 지닌 인물로, 한지현은 캐릭터의 매력을 자연스럽게 풀어내며 높은 싱크로율을 보여주고 있다.

한지현은 등장부터 남달랐다. 룩북 촬영장에서 김나나(이미숙 분)의 손짓 한 번에 담긴 의미를 단번에 알아차린 하영은 “허리 다트 0.5인치 보정하고 가겠습니다”라고 외치며 상황을 정리했다. 한지현은 대사 한마디로 당차고 능동적인 송하영의 캐릭터를 선명하게 표현했다. 또한 연태석(권혁 분)에게 로봇을 흉내 내며 장난을 치는 모습은 특유의 능청스럽고 사랑스러운 하영에게 시청자들이 ‘입덕’하게 만들기 충분했다.

2회에서는 하영의 반전 매력과 입체감이 폭발했다. 스토커를 향해 “스토커 자식아, 우리 언니 건드리지 마라”라고 단호하게 외치는 모습에서는 강단이, 불안에 휩싸인 언니 송하란(이성경 분)에게 “언니 나 봐. 나 여기 있잖아. 나 괜찮아. 우리 다 괜찮아”라고 다독이는 장면에서는 따뜻한 진심이 고스란히 전해졌다.

특히 긴장이 풀린 뒤 주저앉았다가도 이내 “전 항상 괜찮습니다!”라며 다시 밝은 모습으로 돌아서는 장면에서는 한지현의 섬세한 완급 조절 연기가 빛났다. 늘 씩씩한 둘째, 하영에게도 남몰래 삼키는 감정과 순간이 있다는 사실이 은연중에 드러난 것. 앞으로 펼쳐질 하영의 다채로운 이야기와 한지현의 연기 활약에 기대가 모인다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]