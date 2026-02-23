최태준, 블리츠웨이에 새 둥지…주지훈·정려원과 한솥밥

배우 최태준이 블리츠웨이엔터테인먼트와 전속계약을 체결하며 새 프로필을 공개했다.

공개된 새 프로필 사진 속 최태준은 한층 짙어진 분위기와 단단한 눈빛으로 시선을 사로잡는다. 블랙 수트를 매치한 컷에서 절제된 카리스마와 세련된 무드를 자아냈다면, 흰 셔츠를 착용한 사진에서는 강인함과 부드러움이 공존하는 시크한 매력을 선보였다. 여기에 캐주얼한 스타일링을 더한 컷에서는 편안한 분위기로 또 다른 결의 매력을 드러낸다.

블리츠웨이 홍민기 대표는 23일 "다채로운 장르를 폭넓게 소화하며 탄탄한 연기력을 인정받은 배우 최태준과 함께하게 되어 매우 기쁘다"며 "매 작품마다 진정성 있는 연기로 존재감을 각인시켜 온 배우인 만큼, 다양한 매력과 잠재력이 국내외에서 더욱 빛을 발할 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다"고 전했다.

최태준은 2001년 SBS 드라마 '피아노'에서 아역으로 데뷔한 이후 '못난이 주의보', '엄마의 정원', '냄새를 보는 소녀', '부탁해요, 엄마', '옥중화', '미씽나인', '수상한 파트너', '훈남정음', '스물다섯 스물하나', '재벌X형사' 등 다양한 작품에서 연기 변신을 선보이며 배우로서 입지를 공고히 해왔다. 특히 지난해 인기리에 종영한 KBS 2TV 주말드라마 '다리미 패밀리'에서 출생의 비밀을 가진 차태웅 역으로 분해, 가족 간의 복잡한 서사부터 설레는 러브 라인까지 세밀하게 풀어내며 극의 완성도를 높였다.

블리츠웨이엔터테인먼트는 최근 뮤직 레이블 클렙(KLAP)을 통한 음반 사업까지 본격 가동하며 배우 매니지먼트와 음악 IP를 결합한 종합 엔터테인먼트사로서의 행보를 확장하고 있다. 주지훈, 정려원, 인교진, 소이현, 천우희, 도경수, 우도환, 채종협, 문채원, 박하선, 정인선, 윤박, 강민아, 곽동연, 손담비, 김예림, 김우석, 채서안, 한보름, 차주완, 윤하영, 정지훈, 이윤환, 이가연이 소속되어 있다.

