7년의 검증을 통해 만든 원칙… 카니비비안이 만든 ‘덜어내는 브랜드’의 힘

카니비비안은 ‘나쁜 것을 먼저 빼고, 그다음 좋은 것을 더하는’ 원칙을 푸드 제품으로 구현하는 동물성 영양 브랜드다.

단순히 육식을 권하는 브랜드가 아니라, 복잡해진 식품 시장에서 최소 가공과 최대 순도를 기준으로 선택을 단순화하는 데 목적을 둔다. 무엇을 더 넣을지보다 무엇을 먼저 뺄지를 고민하는 설계 철학이 브랜드 전반을 관통한다.

이윤지 카니비비안 대표는 100% 육식(카니보어) 라이프스타일을 7년간 실천해왔다. 이 경험은 몸의 반응을 관찰하고 검증한 과정이었다.

이 대표는 설탕과 씨앗유, 과도한 가공식품을 제거한 뒤 에너지 수준과 피부 컨디션, 체력의 변화를 체감했다. 이때 경험한 원칙을 제품으로 구조화했다. 그는 “브랜드는 개인의 실험에서 출발했지만, 현재는 일상 속에서 실천 가능한 솔루션을 제공하는 형태로 확장되고 있다”고 소개했다.

이윤지 대표에 따르면 카니보어 식단 철학은 두 가지로 정리된다. 그는 첫 번째로 ‘나쁜 것 먼저 빼기’를 들었다. 설탕, 정제 탄수화물, 씨앗유, 과도한 첨가물은 만성적인 염증 환경을 조성하고 혈당 변동성을 키운다. 이를 줄이는 것만으로도 몸은 빠르게 균형을 되찾는다는 게 이 대표의 설명이다.

둘째는 좋은 것 더하기다. 제대로 사육된 소·양고기, 버터, 소지방(탤로) 같은 동물성 원료를 최소 가공 상태로 섭취하는 것이다. 가공을 줄일수록 영양의 손실은 적고, 몸이 인식하기 쉬운 형태로 전달된다.

이는 모두 카니비비안의 제품 개발의 기준점이다. 이 대표에 따르면 푸드 카테고리인 비프칩은 불필요한 당류와 인공 향신료 없이 설계된다. 원재료의 투명성과 단순성을 우선하며, 가공 단계를 최소화해 육류 본연의 영양을 유지하는 구조다.

이 대표는 “카니비비안의 경쟁력은 성분의 수가 아니라 기준의 일관성에 있다. 일반 브랜드가 기능성을 강조하기 위해 수십 가지 원료를 배합할 때, 카니비비안은 3~5가지 핵심 원료로 완성도를 높인다”며 “단순함은 제조 효율성과 품질 안정성으로 이어지고, 소비자에게는 이해하기 쉬운 제품 구조로 전달된다”고 말했다.

이같은 철학은 푸드뿐 아니라 피부 케어까지 자연스럽게 연결된다. 이윤지 대표는 “피부는 우리 몸에서 가장 넓은 면적의 방어 기관이자 또 다른 장기라고 부를 만큼 중요한 부위”라며 “카니비비안은 먹을 수 있는 순수한 재료를 몸에 바르는 것까지 관심 영역으로 확대하며, 내부·외부 균형을 하나의 원칙으로 통합하고 있다”고 설명했다.

이 대표는 ESG 경영에도 나서고 있다. 도축 과정에서 부산물로 취급되던 소지방을 업사이클링해 부가가치를 높이고, 과도한 증산 대신 품질 중심 생산을 유지한다. 최소 포장과 국내 공급망 중심 구조를 통해 유통 효율성을 높이고, 불필요한 낭비를 줄이는 방향을 지향한다. 이는 친환경을 내세운 마케팅이 아니라, 원재료 중심 브랜드가 자연스럽게 선택한 구조다.

2026년 들어 카니비비안은 유튜브 채널을 재개하며 기존 구독자와의 소통을 확장하고 있다.

이윤지 대표는 “과거에는 식단 정보 전달에 초점을 맞췄다면, 현재는 ‘왜 덜어내야 하는가’에 대한 맥락을 설명하는 콘텐츠로 전환했다”며 “카니보어를 강요하기보다, 덜 가공된 선택이 왜 필요한지에 대한 질문을 던진다. 브랜드는 극단적 메시지보다 실용적 일상 솔루션을 제시하는 방향으로 진화하고 있다”고 소개했다.

이어 “올해 카니비비안은 동물성 영양 시장에서 하나의 카테고리를 정의하는 브랜드를 목표로 삼았다”라며 “복잡함 대신 단순함, 과잉 대신 순도를 통해 몸이 이해할 수 있는 성분으로 돌아가는 흐름을 이어갈 것”이라고 덧붙였다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

