“2030 알프스에서 만나요”… 사상 첫 ‘두 개의 성화’ 역사 속으로

두 도시에서 타올랐던 성화가 꺼졌고, 4년 뒤 알프스에서 만날 것을 기약했다.

2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽이 17일간의 여정을 마쳤다. 92개 국가올림픽위원회(NOC) 2900여명의 선수단이 참가한 이번 대회는 사상 최초 ‘분산 개최’로 이목을 끌었다. 대회명에 두 개 지명이 표기된 것은 물론, 개최지를 크게 묶는 클러스터는 4곳에 선수촌도 6곳에나 마련됐을 정도다.

23일 이탈리아 베로나 아레나에서 열린 폐회식은 유럽 르네상스의 본고장만 보여줄 수 있는 색채를 전면에 내세웠다. 서기 30년에 세워져 고대 로마 검투사들이 맹수와 대결을 벌였던 원형 투기장서 피날레를 장식한 가운데 ‘라 트라비아타’를 필두로 리골레토, 아이다, 피가로의 결혼, 나비부인 등 이탈리아 대표 오페라 주역들이 폐회식을 빛낸 것. 선수 1500명을 포함해 약 1만2000명이 운집했고, 국적 구분할 것 없이 뒤섞여 서로를 감싸안으며 지구촌 최대 겨울 축제의 끝을 함께했다.

쇼트트랙 최민정(성남시청)과 황대헌(강원도청)이 폐회식 공동 기수로 나선 한국 선수단도 핸드폰 카메라 촬영은 물론, 음악에 맞춰 춤을 추는 등 현장 분위기를 십분 만끽했다. 이어진 조반니 말라고 대회 조직위원장, 커스티 코번트리 국제올림픽위원회(IOC) 위원장 등의 연설을 끝으로 이번 대회는 공식적으로 막을 내렸다.

치열한 승부가 빙판과 설상 위를 수놓았다. ‘강호’ 노르웨이는 금메달 18개, 은메달 12개, 동메달 11개로 종합 우승을 차지했다. 2014 소치 대회부터 시작해 무려 4개 대회 연속 1위다.

한국은 금메달 3개, 은메달 4개, 동메달 3개로 종합 13위에 자리했다. 직전 베이징 대회(금2·은5·동2)보다 금메달과 전체 메달 수가 각각 1개씩 늘었고, 순위도 한 계단 상승했다.

‘지속가능성’을 기치로 내건 대회 운영을 두고는 시선이 엇갈린다. 천문학적인 개최 비용을 줄이고 사후 활용이 불투명한 신규 경기장 건설을 최소화하기 위해 기존 시설을 최대한 활용하겠다는 취지였다. 실제로 이번 대회 신축 경기장도 단 두 곳에 불과했다.

새로운 올림픽 모델을 제시했다는 긍정적 평가가 나오는 한편, 준비 과정의 허점도 드러났다. 일부 경기장이 개막 직전까지 완공되지 못한 데다가 폭설과 노로바이러스 여파로 일정 차질이 반복됐다.

메달 리본이 분리되거나 메달이 파손되는 사례가 나오며 이른바 ‘불량’ 품질 논란도 불거졌다. 대회 기간 도널드 트럼프 미국 대통령과 이민세관단속국(ICE)을 둘러싼 정치적 이슈까지 더해지면서 축제의 장에 불필요한 피로감을 안겨줬다는 지적도 이어졌다.

한편 올림픽기는 이날 폐회식을 거쳐 차기 2030 알프스 대회 개최국인 프랑스로 전달됐다. 프랑스가 동계 올림픽을 개최하는 것은 1924 샤모니, 1968 그르노블, 1992 알베르빌에 이어 네 번째다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

