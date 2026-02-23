랄랄, 눈밑 지방 재배치+코수술 근황…또렷해진 이목구비

사진 = 랄랄 SNS 계정

유튜버 겸 방송인 랄랄이 성형수술 후 달라진 외모를 공개했다.

랄랄은 22일 자신의 SNS를 통해 “눈밑지+코수술 6일차. 좀 더 착해진 것 같기도”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.



공개된 사진 속 랄랄은 이전과는 확연히 달라진 분위기로 눈길을 끌었다. 그는 최근 눈밑 지방 재배치와 코 수술을 받았다고 밝힌 바 있다. 수술 직후 붓기가 남아 있던 모습도 솔직하게 공개했던 랄랄은, 이날 사진에서는 한층 가라앉은 붓기와 또렷해진 이목구비를 드러냈다.



랄랄은 수술 이유에 대해서도 직접 설명했다. 그는 “눈 밑 지방이 맨날 튀어나오고 메이크업으로도 안 돼서 한 것”이라며 “상담 받다가 코는 들려서 너무 짧다고 다시 했다”고 전했다.

한편 랄랄은 2024년 11세 연상의 비연예인과 결혼해 슬하에 딸을 두고 있으며, 현재 KBS2 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’ MC로 활약 중이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

