오현규, 쐐기골 쾅!...베식타시 이적 후 3경기 연속골, 구단 123년 역사상 최초

123년 역사상 누구도 이루지 못한 대기록에 닿았다. 튀르키예 명문 클럽 베식타시로 이적한 한국 축구 대표팀 공격수 오현규가 이적 후 3경기 연속 골을 집어넣었다. 가파른 상승세와 함께 구단 역사에 최초를 새겼다.

튀르키예를 뒤흔든다. 오현규는 23일 튀르키예 이스탄불의 튀프라쉬 스타디움에서 끝난 괴즈테페와 2025~2026시즌 튀르키예 쉬페르리그 23라운드 홈 경기에서 쐐기골을 터트리며 4-0 승리를 이끌었다.

구단 득점 역사마다 이름 석 자를 새기 중이다. 오현규는 지난 5일 겨울 이적 시장에서 벨기에 헹크를 떠나 베식타시에 입단했다. 골 퍼레이드를 시작했다. 데뷔전이던 지난 9일 알라니아스포르전에서 오버헤드킥으로 데뷔골을 넣었다. 이어 16일 바샥셰히르전(3-2 승)에선 1골 1도움을 올리며 역전승을 이끌었다.

이적 후 3번째 경기인 이날 괴즈페테전에서도 득점 행진을 이어가며 구단 역사를 바꿔 놓았다. 구단 최초 3경기 연속 골을 신고했다. 베식타시 소속으로 데뷔 후 2경기 연속 골을 넣은 사례도 2005~2006시즌 아이우통 이후 오현규가 처음이다.

환상적인 골로 승부에 쐐기를 박았다. 베식타시가 3-0으로 앞선 후반 29분이었다. 오현규는 역습 상황 중 오른쪽 측면에서 패스를 이어받았다. 상대 수비수를 단 채 드리블로 페널티 박스 우측 구석까지 파고들었다. 슈팅 각이 크지 않은 상황에서 왼쪽 대각선 방향으로 강력한 오른발 슈팅을 때렸다. 상대 골키퍼가 손을 뻗어봤지만, 반응하지 못할 정도로 날카롭고 강력했다. 미사일 같은 슈팅은 골문 왼쪽 상단에 꽂혔다.

오현규도, 관중도 뜨겁게 환호했다. 오현규는 득점 후 홈 팬들 쪽으로 달려가 손가락 세 개를 차례로 펼쳐 보였다. 3경기 연속 골을 의미하는 세리머니였다. 팬들은 그의 이름을 연호했다. 오현규의 맹활약 속에 베식타시가 방긋 웃는다. 최근 3경기서 2승 1무를 기록해 승점 43(12승 7무 4패)으로 4위에 올랐다.

