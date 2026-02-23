[BS기획] “교육 아닌 문화로 스며들어야”…‘어른 김경식’이 말하는 생명 나눔

사진 설명=“심장 풍선을 나눠 가진 아이들처럼, 우리 모두는 보이지 않는 끈으로 연결되어 있습니다.” 인터뷰 도중 미소 짓는 방송인 김경식의 표정에서 장기기증이 더 이상 무거운 행위가 아닌, 따뜻한 희망의 약속으로 변모하고 있음을 느낄 수 있다. 사진=김용학 기자 yhkim@sportsworldi.com

김경식은 90년대 틴틴파이브로 정점을 찍었던 화려한 시간을 지나 이제 스스로를 돌아보는 시간이라 말한다. 그 성장의 끝에서 그가 만난 것이 바로 장기기증이다. 엔터와 문화·종교 등 다양한 분야의 내로라 하는 이들을 만나며 이타심의 본질을 깨달았고, 이제는 한국장기조직기증원(KODA)의 홍보대사로서 그 진심을 전파하고 있다. 하지만 그의 방식은 여느 홍보대사와는 다르다. 거리에서 볼펜을 나눠주며 등록을 독려하는 대신, 그는 동화책을 쓰고 뮤지컬을 기획한다.

▲“진정성 없는 메시지는 에너지가 없다”

김경식은 누가 시켜서 하는 홍보대사가 아니다. 직접 기증원을 찾아가 홍보대사 역할을 제안했다. 수많은 단체의 홍보대사를 맡아봤지만, 일회성 사진 촬영과 구호만으로는 세상이 바뀌지 않는다는 걸 체감했기 때문이다.

23일 본지와 만난 김경식은 “사진 찍고 영상에서 ‘등록해주세요’라고 말하는 게 홍보의 전부라고 생각하면 안 된다. 나조차 길거리에서 ‘진심으로 내가 이걸 좋아하는가’라고 물었을 때 답할 수 없다면 그건 설득력도 에너지도 없는 메시지다”라며 말문을 연다. 이어 “일시적인 반창고보다는 뿌리를 건드리는 치료가 필요하다고 느꼈다. 그것이 제가 홍보대사로서 지켜야 할 의미이자 자존심이다.”

최근 건강이 안 좋아지신 어머니의 곁을 지키며 특유의 품위 있는 유머러스함을 유지하려 노력하고 있다. 슬픔에 잠겨 식음을 전폐하는 것보다, 간병인들에게 농담 한마디 건네고 병동 사람들을 웃게 만드는 것이 진정으로 어머니를 위하는 길이라 믿는다. 이러한 철학은 장기기증을 대하는 태도와도 연결된다.

▲교육이 아닌 문화로…콘텐츠의 중요성

김경식은 현재의 장기기증 홍보 방식이 숫자에 집중되어 있다고 설명한다. 몇 명이 대기 중이고, 한 명이 몇 명을 살릴 수 있다는 정보 전달도 중요하지만, 정작 대중이 느끼는 두려움과 슬픔의 정서를 해소할 문화적 접근이 부족하다는 것이다.

김경식은 “장기조직기증·심장·폐·간 이런 단어를 보면 어떤 감정이 떠오르나. 강요는 끌어당김의 힘이 없다. 특히 아이들에게는 교육이 아니라 문화로 스며들어야 한다”라고 제시했다. “제가 할 수 있는 것은 기획과 창작 활동이다. 동화책 이 안의 풍선은 김리온 작가님의 글, 이진화 작가님의 그림이 담겼다. 모두 기부(Donation)로 진행했기에 더욱 의미가 있다”면서 “주인공 아이의 풍선(심장)은 태어날 때부터 작아서 남들처럼 뛰지 못한다. 그러다 다른 친구의 풍선을 건네받고 비로소 함께 뛸 수 있게 된다는 이야기다. 뇌사가 무엇인지, 장기이식이 무엇인지 설명조로 가르치지 않는다. 그저 ‘친구가 안 보여도 삶은 연결되어 있다’는 걸 동화적으로 보여줄 뿐이다. 여기서 멈추지 않고 두 번째, 세 번째 동화책이 나왔으면 하는 마음도 있다”라고 전했다.

이 동화책을 시작으로 30분 분량의 어린이 뮤지컬 제작에 이어 이북(E-book) 콘텐츠도 구상 중이다. 장기기증이라는 행위가 낯설지 않은 환경을 만드는 것. 그것이 김경식이 꿈꾸는 나눔의 핵심이다.

MBC 장수 영화 소개 프로그램인 출발! 비디오 여행을 25년째 이어가고 있는 김경식이다. “작년에 영화 하이파이브가 나오지 않았나. 장기이식으로 우연히 각기 다른 초능력을 얻게 된 다섯 명의 이야기이다. ‘영화 소개 아저씨’라는 별명답게 이렇게 다양한 매체와 플랫폼에서 장기조직기증에 대한 이야기를 하는 것도 제 일이라고 생각한다”며 “그리고 우리 일상에 스며들 수 있는 콘텐츠를 만들어가는 게 홍보대사로서 제 역할이라 본다”고 말한다.

사진 설명=방송인 김경식은 한국장기조직기증원(KODA) 홍보대사로서 단순히 이름만 빌려주는 것을 넘어 뮤지컬 기획 등 주도적인 캠페인 발굴에 앞장서고 있다. 사진=김용학 기자 yhkim@sportsworldi.com

▲나누는 것은 버리는 게 아니라, 나를 채우는 것

인터뷰 내내 그는 균형과 공존을 강조했다. 빛이 있어야 어둠이 소중하고, 슬픔을 아는 사람이 기쁨도 찬란하게 느낄 수 있다는 논리다. 장기기증 역시 죽음이라는 슬픔을 생명이라는 기쁨으로 바꾸는 ‘공존의 미학’이라고 그는 말한다.

김경식은 “죽음과 삶은 하나다. 나만 잘 살면 된다는 이기심에서 벗어나 타인에 대한 배려와 존중을 갖게 될 때, 결국 그들을 위하는 것이 곧 나를 위하는 것임을 알게 된다. 우주적인 관점에서 보면 인간의 육체는 찰나에 불과하다. 나중에 흙이 될 걸 도움이 될 수 있는 곳에 주고 가는 게 좋지 않을까. 조건 없는 희생과 나눔을 실천한 어른 김장하 선생처럼, 나도 내 삶의 흔적을 그렇게 남기고 싶다”며 미소를 짓는다.

장기기증을 망설이는 이들에게도 서두르지 말라고 말한다. 대신 “정확한 내용을 한 번만이라도 인문학적으로 들여다봐 달라”고 당부한다. 그는 “장기기증은 한 사람의 생명을 구하는 것을 넘어 세상을 구할 수 있는 행동이다. 대가 없는 나눔의 파장은 생각보다 깊고 크다. 누군가의 CPU(중앙처리장치)가 멈췄을 때, 그 부품이 다른 곳에서 계속 작동하며 생명의 이야기를 이어가게 하는 것이다. 인간만이 할 수 있는 가장 거룩한 희생이다. 나는 죽을 때까지 이 믿음을 문화라는 그릇에 담아 전할 생각이다”라고 힘줘 말한다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

