[BS기획] 스타의 서약, ‘기증 공포’ 벽 허물다…장기기증 등록 1.5배의 마법

tvN 드라마 슬기로운 의사생활 시즌2 3화 중 한 장면.

#병원 안팎에서 일어나는 일들을 엮은 tvN 드라마 슬기로운 의사생활(슬의생, 2021) 시즌2 3화에서는 장기를 이식받게 된 아이의 부모님이 담당 교수에게 감사를 표하는 장면이 방송됐다. 교수는 “감사는 본인이 아닌 힘든 결정을 해주신 기증자 가족 분들에게 전해야 한다”고 말한다.

대한민국 장기기증 문화가 커다란 변곡점을 맞이하고 있다. 과거 신체 발부 수지부모(身體髮膚 受之父母)라는 유교적 가치관에 갇혀 죽음 이후의 장기기증을 금기시하던 사회 분위기가 대중문화 예술인들의 잇따른 기증 희망 등록 인증과 홍보 활동을 기점으로 숭고한 나눔이자 당연한 선행으로 재정의되고 있다.

슬의생 시즌2는 장기기증 인식 개선에 큰 역할을 했다. 슬의생 시즌2 12개 에피소드의 5회차가 장기기증 관련 콘텐츠였다.

국립장기조직혈액관리원에 따르면 방영된 해 7월1일부터 약 6주 동안 장기기증 희망등록에 참여한 사람은 1만6231명이다. 지난해 동기간 장기기증 희망등록자 수인 5576명과 비교하면 3배가 넘게 증가했다. 특히 장기기증 절차가 비교적 상세히 설명된 슬의생2 7화가 방영된 후 일주일 동안 7042명이 장기기증 희망등록에 참여하면서 지난해 같은 기간 대비 11배가 증가했다.

장기기증을 약속하는 아임도너 챌린지에 참여한 스타들

▲데이터로 증명된 ‘스타 효과’…서버 마비까지

한국장기조직기증원(KODA)과 국립장기조직혈액관리원(KONOS)의 통계에 따르면, 방송인 김지선·이성미, 배우 황보라·윤승아, 전 국가대표 선수 양준혁·김병지 등 유명 연예인이 장기기증 희망 등록 사실을 공개하거나 캠페인에 참여할 때마다 기증 신청자 수는 가파른 수직 상승 곡선을 그린다. 실제로 지난 몇 년간 특정 연예인의 기증 서약 보도가 나간 직후, 평소 하루 수십 건에 불과하던 온라인 등록 건수가 수천 건으로 폭증하며 기관 홈페이지 서버가 일시 마비되는 현상이 반복됐다.

이러한 스타 효과는 특히 2030 젊은 세대에게 주효했다. 장기기증을 무겁고 두려운 희생이 아닌 자신이 지향하는 가치를 실천하는 일환으로 받아들이게 한 것이다. 스타의 공신력과 팬덤의 결집력이 결합해 장기기증에 대한 심리적 저항선을 무너뜨린 것이다.

▲5만 명의 간절한 기다림…현실은 희망 고문

그러나 연예계발 훈풍에도 불구하고 국내 장기 수급의 불균형은 여전히 심각한 수준이다. 현재 국내 장기이식 대기자 수는 약 5만1000명을 넘어섰다. 반면 실제 기증으로 이어지는 사례는 턱없이 부족하다. 통계에 따르면 국내 이식 대기 중 사망자는 하루 평균 약 7.9명에 달한다. 누군가에게는 내일의 태양을 볼 수 있느냐를 결정짓는 절박한 생존의 문제다.

한국의 뇌사 기증률은 인구 100만 명당 약 7.8명 수준으로, 미국(44.5명)이나 스페인(46명) 등 선진국과 비교하면 여전히 하위권에 머물러 있다. 기증 희망 등록자 수가 전체 인구 대비 약 4%대에 불과한 현실은 스타들의 참여가 단순한 이벤트에 그치지 않고 지속적인 사회적 제도 개선과 인식 변화의 동력으로 이어져야 함을 시사한다.

tvN 드라마 슬기로운 의사생활 포스터.

▲영원한 이별에서 희망의 유산으로

연예인들의 기증 참여와 관련 콘텐츠는 장기기증의 프레임을 상실에서 희망으로 바꾸어놓았다. 최근 몇 년간 예능 프로그램과 SNS를 통해 기증 희망 등록증을 당당히 인증하거나 관련 소재를 다룬 작품이 늘어나면서 자부심의 상징이 됐다.

한 대중문화 평론가는 “대중의 사랑으로 성장한 스타들이 자신의 신체를 사회에 환원하겠다고 약속하는 모습은 대중에게 강렬한 메시지를 전달한다”며 “이는 기증을 고민하던 일반인들에게 ‘나도 할 수 있다’는 실천적 용기를 주는 촉매제가 된다”고 설명했다.

스타들이 쏘아 올린 신호탄은 대중의 반응을 이끌어낸다. 이제는 이 관심을 실제 기증으로 연결할 수 있는 정교한 시스템과 사회적 예우가 뒷받침되어야 할 시점이다. 장기기증은 이제 한 개인의 결단을 넘어 우리 사회 전체가 생명의 존엄성을 어떻게 지켜나갈 것인지 묻는 공동체의 과제다.

최정아 기자

