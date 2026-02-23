벨기에 ‘이자이 국제음악콩쿠르’ 결선, 7월 한국서 첫 개최…사상 최초 해외 결선지 선정

2026 이자이 국제 음악 콩쿠르 공식 포스터

벨기에가 낳은 위대한 바이올리니스트이자 작곡가인 외젠 이자이를 기리는 ‘2026 이자이 국제 음악 콩쿠르’의 역사적인 결선 무대가 오는 7월 대한민국에서 열린다.

이자이 국제 음악 콩쿠르는 그동안 세계 각국의 유망 바이올리니스트들을 배출해 왔으며 한국인으로는 2021년 김서현이 우승을 차지한 바 있다.

이자이 국제 음악 콩쿠르 조직위원회는 2026년 바이올린 부문 결선(Finals)을 벨기에 리에주가 아닌 대한민국 경기도 이천아트홀에서 개최한다고 23일 공식 발표했다. 해외에서 개최되던 국제 음악 콩쿠르 결선이 국내에서 열리는 것은 이번이 처음이며 이자이 국제 음악 콩쿠르 역시 사상 최초로 해외 결선지를 한국으로 확정했다. 이는 최근 국제 콩쿠르를 휩쓸고 있는 한국 클래식 음악의 위상과 인프라를 세계가 인정한 결과로 풀이된다.

대회 측은 2026년과 2027년 결선을 한국에서 연속 개최하고, 2028년부터는 벨기에와 한국에서 결선을 격년으로 공동 운영하기로 확정했다.

◆ 전 세계 바이올린 라이징 스타 20인, 한국으로 집결

이번 2026 이자이 국제 음악 콩쿠르에는 23개국 121명이 지원했다. 벨기에에서 진행된 1·2차 라운드는 온라인 영상 심사와 라이브 스트리밍 방식으로 치러졌으며, 그 결과 주니어 8명, 시니어 12명 등 총 20명이 한국에서 열리는 결선 무대에 오르게 됐다.

파이널리스트는 오는 2026년 7월 10일과 11일 양일간 이천아트홀 무대에서 열띤 경연을 벌일 예정이다.

특히 이번 결선 진출자 명단에는 한국의 이세나(Sena Lee, 주니어), 김아인(Ain Kim, 시니어), 임해원(Haewon Lim, 시니어) 등 한국 음악 영재들이 포함되어 국내 클래식 팬들의 기대를 모으고 있다.

지난 18일 열린 벨기에 (영상심사, 라이브스트림) 준결선 현장. 사진=프레인글로벌

◆ '전설의 숨결' 이자이의 정신, 한국에서 꽃피우다

외젠 이자이는 현대 바이올린 연주의 초석을 다진 인물로, 그를 기리는 이 콩쿠르는 기교뿐만 아니라 예술적 깊이와 개성을 중시하는 것으로 유명하다. 특히 그의 무반주 바이올린 소나타는 오늘날 주요 국제 콩쿠르와 연주 무대에서 연주자의 음악적 해석과 기량을 가늠하는 핵심 레퍼토리로 자리 잡고 있다.

이번 결선의 심사위원단은 예술감독 아숏 카차투리안과 결선 공동 디렉터 남카라를 중심으로 스테판 재키브, 키릴 트루소프, 조엘 스밀노프, 최은식 등의 세계적인 음악가들이 참여해 공정하고 깊이 있는 심사를 진행할 계획이다. 한편 1·2차 라운드 심사에는 안드레이 바라노프, 필립 코흐, 알렉상드르 페이 등이 참여했다.

결선 진출자들은 이자이의 무반주 바이올린 소나타를 비롯해 베토벤, 브람스 등 거장들의 협주곡을 연주하며, 시니어 부문 최종 우승자에게는 상금과 함께 세계 유수 오케스트라와의 협연, 그리고 1년간 이탈리아 명기 대여의 특전이 주어진다.

◆ 한국-벨기에 문화 교류의 이정표

이자이 국제 음악 콩쿠르 조직위 측은 "한국은 세계 클래식 음악계에서 가장 역동적이고 열정적인 관객과 뛰어난 연주자를 보유한 국가"라며 "벨기에와 한국을 잇는 이 음악적 여정이 젊은 예술가들에게 더 넓은 플랫폼을 제공할 것"이라고 전했다.

이번 행사를 주관하는 한국국제예술학교(Korea International School of Arts, 이하 KISA) 남카라 교장은 "이자이 국제 음악 콩쿠르 결선 유치는 한국이 국제 클래식 무대의 협력 주체로 자리매김하는 계기가 될 것"이라며 "성공적인 개최를 위해 만전을 기하겠다"고 밝혔다.

또한 “기존 벨기에 생중계 경험을 바탕으로 음향, 영상, 연출을 강화한 라이브 스트리밍을 선보일 예정”이라고 밝혔으며, 결선 전 일정은 클래식 전문 방송 채널인 한경ArteTV와 이자이 국제 음악 콩쿠르 공식 유튜브 계정을 통해 전 세계에 생중계될 예정이다.

◆ 한국국제예술학교(KISA) 협력 유치… 국제 협력 운영 체계 구축

이번 한국 결선은 한국국제예술학교(KISA)가 벨기에 콩쿠르 본부와 공동으로 추진해 개최를 확정했으며, KISA의 남카라 교장이 결선 라운드 공동 디렉터로 참여한다. 남 교장은 지난해 7월 벨기에에서 열린 이자이 국제 음악 콩쿠르 심사위원으로 참여하며 본부와 인연을 맺었다. 당시 주니어 부문 1·2·3위가 모두 한국계 연주자에게 돌아가며 한국 음악 교육에 대한 국제적 관심이 높아졌다는 평가가 나왔다.

남 교장은 “이번 결선 개최는 단순한 공동 주최를 넘어, 유럽의 음악 전통과 한국의 교육 철학이 공식적으로 연결되는 문화적 협력의 사례”라며 “해외에서 열리던 국제 콩쿠르 결선이 한국에서 열리는 것은 국내 음악계에도 의미 있는 이정표가 될 것”이라고 말했다. 이어 “예술은 국가 간 신뢰를 구축하는 문화 자산”이라며 “이번 결선이 한국이 국제 클래식 무대의 협력 주체로 자리매김하는 계기가 되길 기대한다”고 밝혔다.

또한 “기존 벨기에 생중계 경험을 바탕으로, 이번 한국 무대에서는 음향·영상·연출 전반을 강화한 글로벌 라이브 스트리밍을 선보일 예정”이라며 “대회의 감동을 전 세계 관객과 공유하는 무대를 준비하고 있다”고 설명했다.

◆ 결선은 7월 10~11일 이천아트홀… 프라임필하모닉 협연

결선은 7월 10일부터 11일까지 이천아트홀에서 열리며 참가자들은 KISA 캠퍼스에서 리허설을 진행한다. 이번 무대는 지휘자 조정현이 이끄는 프라임필하모닉오케스트라가 협연한다. 시니어 부문은 오케스트라 협연 형식으로 진행된다.

유럽 전통의 국제 바이올린 콩쿠르 결선이 한국에서 열리는 것은 국내 클래식 음악계의 국제적 위상을 보여주는 사례로 주목된다.

