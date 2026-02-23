‘환승연애4’ 성백현, 최윤녕과 ‘현커’ 질문에 입 열었다…“서로 응원하는 사이”

사진 = 유튜브 채널 ‘이번생은 성백현’

환승연애4에서 최윤녕과 최종 커플이 됐던 성백현이 현커(현실커플) 여부에 대해 입장을 밝혔다.

성백현은 최근 개인 유튜브 채널 ‘이번생은 성백현’을 개설하고 첫 영상을 공개했다. 지난 22일 업로드된 영상은 “‘제가 잘못했습니다. 유튜브 이렇게 시작해도 될까요?’”라는 제목으로, 채널 개설 후 처음 선보이는 콘텐츠다.

영상에서 그는 다양한 질문에 솔직하게 답했다. 특히 ‘최윤녕과 현재도 교제 중이냐’는 질문에 대해 “아니다”라고 단호히 답하며 “윤녕이와는 처음부터 서로를 응원하는 사이”라고 밝혔다.

사진 = 유튜브 채널 ‘이번생은 성백현’

이어 “윤녕이가 내 도움이 필요하면 나는 얼마든지 윤녕이에게 도움을 주고 싶다”며 “윤녕이도 나에게 항상 도움을 주고 싶다고 말해 너무 고맙다. 우리는 친구로 잘 지내고 있다”고 덧붙였다.

전 연인 박현지와의 재결합 의혹에 대해서도 입장을 밝혔다. 성백현은 “그냥 서로 응원해 주는 사이”라고 말했다. 그러면서 “현지도 내가 항상 잘되길 바라고 있다”며 “사실 연락은 잘하고 있지 않지만, 서로 응원하는 건 알아줬으면 좋겠다”고 부연했다.

한편 성백현은 ‘환승연애4’에서 박현지의 전 연인으로 출연해 화제를 모았으며, 다른 여성 출연자 최윤녕과 최종 커플이 됐다. 그러나 방송 이후 치어리더 안지현과의 열애설에 휩싸이기도 했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]