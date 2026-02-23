‘아무도 못 말린다’ 베틱타시 새역사 쓴 오현규, 데뷔 3경기 연속골 행진

사진=베식타시 구단 SNS 캡처

한국 남자 축구 대표팀 공격수 오현규(베식타시)의 발걸음이 경쾌하다. 튀르키예 프로축구 쉬페르리그로 향한 뒤 곧장 3경기 연속 득점을 터트리며 구단 역사상 최초를 자신의 이름 석자로 물들였다.

오현규는 23일 튀르키예 이스탄불의 튀프라쉬 스타디움에서 열린 괴즈테페와의 2025~2026시즌 튀르키예 쉬페르리그 23라운드 홈경기에 출전, 팀의 4번째 쐐기골을 장식하며 4-0 완승에 기여했다.

오현규는 베식타시가 3-0으로 앞선 후반 29분 오른쪽 측면에서 강력한 슈팅으로 골망을 흔들었다. 이로써 지난 겨울 헹크(벨기에)를 떠나 베식타시로 합류한 그는 3경기 연속골을 기록하며 득점 행진을 이어갔다. 베식타시 구단 역사상 이적 후 3경기 연속골을 터뜨린 것은 오현규가 최초다.

앞서 팀은 경기 시작 9분 만에 터진 윌프레드 은디디의 골로 기선을 제압했고, 전반 36분에 나온 아미르 무리요의 추가골에 힘입어 2-0으로 전반을 마친 바 있다. 후반 14분 주니오르 올라이탕이 팀 3번째 득점을 올리기도 했다.

이날 2연승째를 신고한 베식타시는 12승7무4패(승점 43)로 리그 4위 자리를 유지했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

