박기웅, 진세연 소개팅에 질투→불륜 현장 목격 엔딩

진세연을 향한 박기웅의 질투가 폭발했다.

지난 22일 방송된 KBS 2TV 주말드라마 ‘사랑을 처방해 드립니다’ 8회에서는 공주아(진세연 분)를 향한 양현빈(박기웅 분)의 숨길 수 없는 진심과 외도 후 집으로 돌아온 가족으로 인해 풍비박산 난 공씨 집안과 양씨 집안의 위태로운 일상이 펼쳐졌다.

방송에서 한성미(유호정 분)는 민용길(권해성 분)의 불륜 현장에서 양동숙(조미령 분) 일행을 막아서는 기지를 발휘했다. 그 덕에 양씨 집안은 민용길의 외도를 목격하지 못했고, 이는 긴장감과 안도감을 동시에 선사했다. 그 사이 나선해(김미숙 분)는 며느리 이희경(김보정 분)을 직접 대면했다. 뻔뻔한 태도로 일관하는 그녀의 모습에 참담함을 느낀 나선해는 이혼부터 하라고 일갈하며 사태를 수습하려 애썼다.

공주아와 양현빈의 관계는 묘한 변화를 맞이했다. 사내 연애를 부추기는 황보혜수(강별 분)의 말에 양현빈이 친구 사이라고 선을 긋자 공주아는 어쩐지 서운함을 느꼈다. 그것도 잠시 공주아는 양현빈을 향해 “아주 잘 컸어”라며 애정 어린 뿌듯한 진심을 내비쳐 훈훈함을 자아냈다.

그런가 하면 공정한(김승수 분)을 향한 양동익(김형묵 분)의 열등감이 폭발했다. 양동익이 공들이던 지역구 실세 황 의원이 공정한과 만나는 것을 목격한 것. 양동익은 아내 차세리(소이현 분)에게 “그 자식 목표는 나야”라며 과거부터 쌓여온 울분을 토로했다. 앞서 상인회장 선거로 불이 붙은 두 사람의 앙숙 열기가 극에 달했다.

나선해의 압박에 각자의 집으로 돌아간 이희경과 민용길은 적반하장식 태도로 일관했다. 이희경은 남편 공대한(최대철 분) 앞에서도 사랑이 죄는 아니라며 뻔뻔하게 맞섰고, 결국 공대한은 이혼을 결심했다. 반면 훔친 명품과 돈을 돌려주며 당당히 이혼을 요구하는 민용길의 모습에 양동숙은 절대 못한다며 버티기에 돌입, 두 집안의 상반된 행보가 낳을 후폭풍에 궁금증을 더했다.

그 무렵 공주아는 양현빈의 오피스텔에서 야근을 이어가게 됐다. 공주아는 양현빈에게 정성스레 쌈을 싸주고, 양현빈은 공주아를 집에 데려다주는 등 세심한 배려를 하며 달콤한 분위기를 형성했다. 이들의 관계에 전환점을 가져온 것은 양현빈의 질투였다. 김소혜(정예서 분)의 거듭된 제안에 공주아가 소개팅에 나서기로 하자 양현빈은 괴로워하다 결국 소개팅 장소까지 따라갔다.

방송 말미 양현빈은 공주아를 향해 숨겨둔 속마음을 터뜨렸다. 소개팅 날짜를 착각했던 그는 “만약 오늘 소개팅 한 거였으면, 깨버렸을 거예요. 싫어서요”라고 담담히 고백했다. 설레는 분위기도 잠시, 두 사람은 인근에서 애정 행각을 벌이는 이희경과 민용길을 목격했다. 여기에 남편의 바람 상대를 찾아 나선 양동숙의 모습까지 교차하며 일촉즉발의 상황이 벌어졌다. 어쩔 줄 모르고 경악하는 공주아와 양현빈의 모습이 엔딩을 장식하며 얽히고설킨 두 집안의 운명이 어떻게 흘러갈지 다음 방송을 향한 궁금증을 폭발시켰다.

한편 이날 방송 시청률은 17.7%(닐슨 코리아 제공, 전국 가구 전체 기준)를 기록, 주말 방송 전체 1위를 차지하며 주말극의 인기를 입증했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

