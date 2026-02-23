연장 혈전서 웃은 미국, 46년 만에 올림픽 男아이스하키 금메달

사진=AP/뉴시스

미국 남자 아이스하키가 금빛 엔딩을 수놓았다. 46년 만에 오른 동계 올림픽 시상대 정상이다.

미국은 23일 이탈리아 밀라노의 산타줄리아 아레나서 끝난 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 남자 아이스하키 결승전에서 라이벌 캐나다를 2-1로 제압했다.

이번 대회 마지막을 장식한 종목인 만큼 화끈한 승부를 자랑했고, 연장 혈투 끝에 활짝 미소 지었다. 미국은 이번 대회 남자부와 여자부 모두 아이스하키 정상에 올랐다.

미국이 남자 아이스하키 종목에서 3번째로 수확한 올림픽 금메달이다. 지난 1980 레이크 플래시드 대회 이후 46년 만이기도 하다. 이번 대회는 미국을 필두로 세계 최고 리그인 북미아이스하키리그(NHL)에서 뛰는 스타 선수들로 대표팀을 구성했다.

사진=AP/뉴시스

NHL 선수들의 올림픽 복귀는 2014년 소치 대회 이후 12년 만이다. 앞서 이들은 2018 평창 대회에서는 리그 사무국의 불참 결정으로, 2022 베이징 대회에서는 코로나19 확산 여파로 올림픽 무대를 밟지 못한 바 있다.

미국은 최대 난적을 결승에서 만났다. 시상대 가장 높은 곳에 오르기 위해 현대 아이스하키 최강국 중 하나인 캐나다를 넘어서야 했다.

선제골의 미국의 몫이었다. 경기 시작 6분 만에 맷 볼디(미네소타 와일드)의 첫 득점이 터졌다. 다만 캐나다도 가만히 있진 않았다. 2피리어드 막판 케일 머카(콜로라도 애벌랜치)의 동점골이 나왔다.

NHL 최고의 골텐더(골리)로 꼽히는 콜리 코너 헬러벅(위니펙 제츠)의 역할이 빼어났다. 거듭되는 맹활약으로 경기 양상을 꽁꽁 틀어막았을 정도다.

연장전으로 향한 미국은 잭 휴스(뉴저지 데블스)의 결승골로 승리를 거머쥐었다. 2010 밴쿠버, 2014 소치 대회서 올림픽 2연패를 달성했던 캐나다는 12년 만의 정상 탈환을 노렸으나, 고배를 마셨다.

사진=AP/뉴시스

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]