가능성 봤다… 종합 13위 오른 ‘金 3’ 한국, 4년 전보다 한 계단 상승

사진=대한체육회 제공

2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽에 출전한 한국이 당초 목표였던 ‘톱10’ 진입에 닿진 못했지만, 종합 순위서 한 계단 뛰어오르며 17일간의 대장정을 마쳤다.

한국 선수단은 23일 오전 이탈리아 베로나 아레나에서 열린 폐회식에 참석해 이번 대회 마지막을 장식했다. 앞서 피날레를 맡은 종목인 남자 아이스하키 결승전을 끝으로 총 116개의 금메달 주인공이 모두 가려진 바 있다.

톱10이 목표였던 한국은 금메달 3개, 은메달 4개, 동메달 3개로 종합 13위로 대회를 마쳤다. 종합 14위를 썼던 직전 대회인 2022 베이징(금2·은5·동2) 때와 비교해 금메달은 물론, 총 메달 숫자도 한 개 더 앞섰다.

사진=뉴시스

금메달 3개와 종합 순위 톱10을 목표로 했지만, 이 중 전자만 달성했다. ‘효자 종목’ 쇼트트랙이 힘을 냈고, 금메달 2개를 땄다.

쇼트트랙 여자 1500m에서 김길리가 우승한 데 이어, 그를 필두로 최민정(이상 성남시청), 노도희(화성시청), 심석희(서울시청)로 구성된 대표팀이 여자 3000m 계주에서도 정상에 오른 것. 한국 쇼트트랙은 여기에 은메달 3개, 동메달 2개까지 추가했다.

‘불모지’로 여겨졌던 설상 종목에서도 금메달이 나왔다. 최가온(세화여고)이 이번 대회 한국 선수단의 첫 금빛 순간을 수놓았다. 나아가 한국 스키·스노보드 사상 첫 우승을 빚었다. 이 과정에서 번뜩인 부상 투혼으로 화제를 모으기도 했다.

스노보드 남자 평행대회전서 은메달을 따낸 김상겸(하이원)과 스노보드 여자 빅에어 동메달리스트 유승은(성복고) 등도 설원 위 반란을 보여줬다.

사진=대한체육회 제공

취임 이후 첫 올림픽에 나선 유승민 대한체육회장은 이번 대회를 두고 “숙제를 남겼다”고 평가하기도 했다.

지난 22일 이탈리아 밀라노 빌라 네키 캄필리오에 마련된 코리아 하우스에서 결산 기자회견에 참석한 그는 “숙제가 많은 올림픽이었다. 동계 종목의 취약한 부분은 대한체육회의 숙제”라며 “훈련 시스템을 재점검하는 것이 필요하다”고 목소리를 높였다.

한편 이번 대회 종합 우승은 노르웨이의 몫이었다. 금메달 18개, 은메달 12개, 동메달 11개를 따내 종합 순위 1위를 확정했다. 노르웨이는 단일 동계올림픽 최다 금메달 기록을 18개로, 최다 메달 신기록을 41개로 늘렸다.

2위는 미국(금12·은23·동9), 3위로는 네덜란드(금10·은7·동3)가 올랐다. 개최국 이탈리아는 금메달 10개, 은메달 6개, 동메달 14개로 종합 순위 4위다.

아시아 국가 중 톱10에 진입한 건 일본뿐이다. 일본은 금메달 5개, 은메달 7개, 동메달 12개로 종합 10위에 자리했다. 중국은 금메달 4개, 은메달 4개, 동메달 6개로 종합 12위에 머물렀다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

