BTS 정국 ‘세븐’, 28억 스트리밍 돌파…글로벌 롱런 신화

방탄소년단(BTS) 정국의 솔로곡 ‘세븐(Seven)’이 세계 최대 음원 플랫폼 스포티파이에서 누적 28억 스트리밍을 넘어섰다. 세븐은 정국의 첫 솔로 데뷔곡으로, 아시아 가수의 곡이자 2023년 발매된 노래 가운데 최초로 28억회 이상 재생되는 기록을 세우며 글로벌 히트곡의 위상을 굳혔다.

정국은 세븐에 이어 스탠딩 넥스트 투 유(Standing Next To You)로 14억 이상 스트리밍 두 곡을 보유하고 있다. 또 세븐, 스탠딩 넥스트 투 유, 3D(11억 1000만), Left and Right(11억 5000만) 등 11억 스트리밍 돌파곡을 총 네 곡 보유하며 글로벌 톱 아티스트의 위상을 공고히 하고 있다.

세븐은 앞서 전날 기준 스포티파이 역대 전 세계에서 가장 많이 스트리밍된 곡 순위에서도 69위를 기록했다. 또한 스포티파이 주간 차트인 위클리 톱 송 글로벌에서는 아시아 솔로 가수 곡 최초이자 최장 기록인 136주 연속 진입에 성공하며 꾸준한 인기를 이어가고 있다.

미국 음악 매체 빌보드의 글로벌 200과 글로벌(미국 제외) 차트에서도 각각 132주, 135주째 차트인을 기록했다. 이는 아시아 가수 및 아시아 솔로 가수 기준 최초이자 최장 기록으로, 세븐의 글로벌 흥행을 다시 한 번 입증하고 있다.

한편 정국의 스포티파이 개인 프로필은 모든 크레딧을 포함해 K-팝 솔로 가수 최초이자 아시아 가수 중 최단 기간에 총 104억6000만 스트리밍을 기록했다.

