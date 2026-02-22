‘올림픽 2관왕’ 쇼트트랙 김길리, 한국 선수단 MVP 선정

사진=대한체육회 제공

대한체육회(회장 유승민)는 22일 밀라노 코리아하우스에서 ‘2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽’ 대한민국 선수단 해단식 및 결산 기자회견을 개최했다.

이날 해단식은 유승민 대한체육회장, 김대현 문화체육관광부 제2차관을 비롯하여 대한민국 선수단 40여 명이 참석한 가운데 유승민 회장의 개식사를 시작으로 김대현 차관의 답사, 김택수 부단장의 성적보고 및 단기 반환 순으로 진행됐다.

사진=대한체육회 제공

사진=대한체육회 제공

유승민 회장은 해단식에서 “동계올림픽이라는 세계적인 무대에서 태극기를 가슴에 달고 끝까지 최선을 다해 경기에 임한 선수 여러분께 깊이 감사드린다”며 “경기마다 보여준 집중과 투지, 그리고 서로를 향한 격려와 연대는 결과를 넘어 국민들께 큰 감동을 주었다”고 선수단을 격려했다.

이수경 선수단장은 “이번 대회 기간 동안 어려운 여건 속에서도 서로를 믿고 한마음으로 경기에 임해준 선수들과 지도자 여러분께 감사하다”며 “성적을 넘어 스스로의 한계를 뛰어넘기 위해 도전한 모든 순간이 값진 경험이 되었기를 바라며, 따뜻한 응원을 보내주신 국민 여러분께도 진심으로 감사드린다”고 전했다.

사진=대한체육회 제공

사진=대한체육회 제공

특히, 김택수 선수촌장은 성적보고를 통해 대한민국 선수단의 뜨거운 열전을 정리했다. 대한민국 선수단은 6개 종목에 71명의 선수가 출전하였으며, 금메달 3개, 은메달 4개, 동메달 3개, 총 10개의 메달을 수확하였다. 그리고 “무엇보다 이번 대회에서 전통적인 빙상 강국의 면모를 넘어, 설상종목에서도 비약적인 발전을 이룬 것이 큰 성과”라고 평가했다.

아울러, 이번 올림픽에서 큰 활약을 펼친 선수들을 선정하였는데, 대회 최우수선수(MVP)에는 쇼트트랙 김길리가 현지 취재기자단에 의해 선정됐다. 그리고 카스 비욘드 메달 어워즈(Cass Beyond Medal Awards)에는 알파인스키 정동현(Excellence), 스피드스케이팅 김민선(Respect), 스켈레톤 정승기, 홍수정(Friendship)이 선정됐다.

사진=대한체육회 제공

사진=대한체육회 제공

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]