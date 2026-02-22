‘韓 선수단 피날레’ 장식한 봅슬레이 남자 4인승 김진수팀, 최종 8위

봅슬레이 남자 4인승의 김진수 팀. 사진=AP/뉴시스

태극전사들의 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 마지막 여정, ‘톱10 진입’이라는 뜻깊은 마무리를 피워냈다. 봅슬레이 남자 4인승에 나선 김진수 팀이 최종 8위를 기록했다.

한국 선수단의 이번 대회 마지막 종목에서 유종의 미를 거뒀다. 김진수, 김형근(이상 강원도청), 이건우, 김선욱(이상 강원연맹)으로 이뤄진 김진수 팀은 22일 이탈리아 코르티나담페초의 코르티나 슬라이딩 센터서 끝난 이번 대회 봅슬레이 남자 4인승 1~4차 시기 합계 3분39초24를 마크, 20개 팀 중 8위에 이름을 올렸다.

이들은 앞서 하루 전 열린 1, 2차 시기에서도 1분49초50을 기록해 같은 등수인 8위에 자리한 바 있다.

더불어 파일럿 석영진(강원도청)과 이도윤(한국체대), 전수현(강원연맹), 채병도(가톨릭관동대)로 구성된 석영진 팀은 3차 시기까지 합계 2분46초45를 기록했다. 20위 내 들지 못한 팀은 마지막 4차 시기에 나설 수 없었고, 석영진 팀은 1~3차 주행 합계 23위로 4차 주행에는 진출하지 못했다.

한편 봅슬레이 남자 2인승 금, 은, 동메달을 모두 차지했던 ‘썰매 강국’ 독일은 4인승에서도 독무대를 펼쳤다. 이 종목엔 1, 2위를 거머쥔 것. 요하네스 로흐너 팀은 남자 2인승에 이어 4인승서도 우승해 대회 2관왕에 올랐다.

이어 같은 국적인 프란체스코 프리드리히 팀은 3분38초14로 은메달을 차지했다. 마지막 동메달은 스위스의 마이클 포그트 팀이 가져갔다.

