우리카드 돌풍 앞장선 아라우조, V리그 첫 라운드 MVP… 실바는 통산 3번째

우리카드 아라우조. 사진=KOVO 제공

GS칼텍스 실바. 사진=KOVO 제공

우리카드의 돌풍을 일으키고 있는 아라우조(우리카드) V리그 데뷔 처음으로 라운드 최우수선수(MVP)에 선정됐다.

아라우조는 22일 한국배구연맹(KOVO)이 발표한 기자단 투표에서 34표 중 21표를 받아 KB손해보험 비예나(6표), 우리카드 알리(3표), 현대캐피탈 허수봉(2표)을 제쳤다.

아라우조는 5라운드에서 오픈 1위(성공률 50%), 공격 종합 2위(성공률 56.28%), 득점 3위(138점), 서브 3위(세트당 0.522개) 등 공격 지표에서 상위권에 이름을 올렸다. 아라우조의 활약을 앞세운 우리카드는 4연승을 달리면서 5라운드(5승1패)에 가장 많은 승점 14를 챙겼다.

여자부에서는 실바(GS칼텍스)가 통산 3번째 라운드 MVP에 등극했다. 기자단 투표 34표 중 18표를 기록해 4표씩을 받은 카리(현대건설), 조이(페퍼저축은행)를 따돌렸다.

실바는 5라운드 팀 내 공격 점유율 43.36%를 책임지면서 득점 1위(207점), 공격 1위(51.34%), 오픈 2위(성공률 42.35%) 등으로 맹활약했다. GS칼텍스는 5라운드를 승점 12(4승2패)로 마무리하며 봄배구 경쟁을 이어가고 있다.

5라운드 남녀부 MVP 시상은 각각 오는 25일 우리카드와 OK저축은행의 경기가 펼쳐지는 서울 장충체육관, 26일 흥국생명과 GS칼텍스의 경기가 벌어지는 인천 삼산월드체육관에서 열린다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

