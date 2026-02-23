[현장] “댕댕이와 워킹은 처음이죠”… 슈퍼모델과 유기견의 특별한 런웨이

SBS슈퍼모델들의 모임 '아름회'의 이지은 모델이 동탄 타임테라스에서 열린 리홈 플리마켓 중 런웨이 행사에서 구조견과 호흡을 맞추며 걷고 있다. 박재림 기자

슈퍼모델 31년차 이선진 신한대 모델과 교수가 구조견 뚜깡이와 기념사진을 찍고 있다. 반려견 뭉치와 10년째 함께하고 있는 이 교수는 이번 행사를 계기로 도그어스플래닛의 구조견을 임시보호하기로 했다. 박재림 기자

“30년 모델 인생에 강아지와 동반 워킹은 처음이에요.”

SBS 슈퍼모델들의 모임 사단법인 ‘아름회’가 특별한 런웨이를 가졌다. 22일 경기 화성시의 동탄 타임테라스에서 열린 ‘리홈 플리마켓’를 통해서다. 1995년 데뷔해 모델과 탤런트 등으로 활동한 이선진 신한대 모델과 교수는 “20대 때 강아지를 안고 런웨이를 한 적은 있어도 같이 걸은 적은 없다”며 설렌 표정이었다.

반려견과 동반이 가능한 타임테라스에서 열린 이번 행사는 아름회 멤버이자 반려견교육센터 겸 유기동물보호센터 도그어스플래닛을 이끄는 김효진 대표가 기획했다. 리홈(Re Home)은 유기견이 다시 반려견으로 살아갈 집으로 돌아가길 바라는 마음을 담은 캠페인 명칭. 동물보호단체 비글구조네트워크가 동참하고, BYC의 반려동물 의류 브랜드 개리야스 등 펫업체들이 힘을 보탰다.

수익금 전액이 유기견 구조 및 치료비, 수술비, 입양 지원비로 사용되는 플리마켓이 펼쳐진 가운데 하이라이트는 역시 9명의 프로 슈퍼모델과 입양을 기다리는 강아지들의 동반 런웨이였다. 박세련 아름회 회장, 이선진 교수 외에도 이재하, 김도윤, 김태연, 양수진, 리아, 이혜민, 이지은, 박근옥 모델이 나섰고 이혜민 모델의 딸과 김태연 모델의 조카도 함께했다.

유기견과 런웨이를 함께한 SBS 슈퍼모델들의 모임 ‘아름회’ 회원들이 기념사진을 찍고 있다. 박재림 기자

이들은 날돌이, 장군, 시푸, 숭늉, 호이, 연아, 두글, 바름, 뚜깡이와 호흡을 맞추며 현장을 빛냈다. 도그어스플래닛에서 지내다 졸업(입양)한 장군이를 제외하고 번식장이나 신종펫숍, 애니멀호더로부터 구조돼 입양을 기다리는 강아지들이었다.

이날 처음 만난 슈퍼모델들임에도 강아지들은 낯설어하거나 두려워하는 기색없이 자연스럽게 함께 걸었다. 박세련 회장은 “오늘의 주인공은 우리 강아지들"이라며 "함께할 집을 찾을 수 있도록 응원을 부탁드린다”고 말했다. 아름회 회원들과 행사 관계자, 관람객들은 런웨이 엔딩 세리머니로 “얘들아 집에 가자”라고 입을 모았다.

이 교수는 “10살 포메라니안 뭉치와 함께 살고 있기에 더 뜻깊다”며 “우리 뭉치도 데리고 올 걸 그랬다”며 웃었다. 뭉치의 동생을 입양할 계획이 있다고 말한 도그어그플래닛에서 보호 중인 구조견을 임시보호하기로 해 행사의 의미를 더했다.

이재하 모델이 구조견과 호흡을 맞추며 걷고 있다. 박재림 기자

리아 모델이 구조견을 품에 안고 있다. 박재림 기자

반려동물 복지 선진국으로 유명한 독일 출신의 5년차 모델 리아는 “독일에서도 이런 행사가 열린다는 얘길 들어본 적 없다”며 “고향 집에서 가족과 지내는 반려견 엑슬이 보고 싶어졌다”고 말했다.

김효진 대표는 “유기견, 구조견은 키우기 어렵다는 오해를 깨고 싶었다. 오늘 여러 분들이 보신 것처럼 낯선 사람에게도 빠르게 마음을 열고 발을 맞추는 친구들”이라며 “앞으로도 아름회 슈퍼모델과 구조견이 시너지를 낼 수 있는 캠페인으로 입양문화 활성화에 힘쓰겠다”고 말했다.

김태연 모델과 그의 조카가 구조견들을 품에 안고 있다. 박재림 기자

김도윤 모델이 도그어스플래닛에서 지내다 입양된 장군이와 호흡을 맞추고 걷고 있다. 박재림 기자

양수진 모델이 구조견을 품에 안고 걷고 있다. 박재림 기자

이혜민 모델이 딸과 함께 구조견을 품에 안고 있다. 박재림 기자

리홈 플리마켓에 동참한 동물보호단체 비글구조네트워크 관계자들이 기념사진을 찍고 있다. 박재림 기자

리홈 플리마켓에 동참한 BYC 개리야스의 반려동물용 의류들이 진열돼 있다. 박재림 기자

박세련 아름회 회장이 구조견과 호흡을 맞추며 걷고 있다. 박재림 기자

화성=박재림 기자 jamie@segye.com

