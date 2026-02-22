태진아, ‘전한길뉴스’ 행사 출연 아니다…사진 무단 사용에 법적 대응

가수 태진아. 사진 = 뉴시스

가수 태진아가 정치 유튜버 전한길 측이 홍보 중인 3·1절 기념 음악회 출연설을 강하게 부인하며 법적 대응을 예고했다.

22일 태진아의 소속사 진아엔터테인먼트는 공식 입장을 통해 “유튜브 채널 ‘전한길뉴스’ 측 주최로 3월 2일 경기도 고양시 킨텍스에서 열리는 것으로 알려진 3.1절 기념 자유음악회에 가수 태진아는 출연하지 않습니다”라고 밝혔다.

이어 “행사 관계자가 거짓말로 속여 태진아에 일정을 문의한 후 일방적으로 행사 출연을 기정사실화해 버린 일에 대해 강력하게 법적 대응을 할 예정”이라고 강조했다. 또한 정치 행사 여부를 묻는 과정에서 일반 행사라는 답변을 받았다고 설명했다.

태진아 측은 “해당 관계자에게 시정을 요청했지만 이미 포스터가 온라인상에 퍼져 나갔고, 22일 현재까지도 ‘전한길뉴스’ 측에서는 태진아가 행사에 출연한다고 언급하고 있다”고 지적했다. 아울러 “정확한 사실 확인도 없이 유튜브 방송으로 태진아의 사진을 허락없이 사용한 ‘전한길뉴스’에 대해서도 법적 대응을 준비중에 있다”고 덧붙였다.

한편, 태진아는 지난해 연말 신곡 ‘가시여인아’를 발표하고 각종 음악 프로그램과 행사 무대에서 활발한 활동을 이어가고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

