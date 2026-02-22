[부고] 김상수(프로야구 KT 내야수)씨 외조부상

▲이훈근씨 별세, 김상수(프로야구 KT 내야수)씨 외조부상 = 21일, 빈소 쉴낙원 경기장례식장 특5호실(경기 용인시 수지구 포은대로 836), 발인 24일 오전 9시30분, 장지 용인 평온의 숲(오산 남사면 선산), 031-672-1009.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

