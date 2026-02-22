파르나스 호텔 제주 “2박하면 ‘로맨틱 스냅사진’ 찍어드려요”

이번 화이트데이 데이트를 계획하고 있다면, 파르나스 호텔 제주를 찾아 연인과 인생샷을 남겨보면 어떨까.

파르나스 호텔 제주가 로맨틱한 호캉스를 제안한다. 호텔 측은 ‘로맨틱 스테이’ 패키지를 선보였다고 밝혔다. 이는 사랑하는 사람과의 시간을 감각적인 미식 경험과 함께 즐길 수 있도록 구성됐다. 객실 1박과 ‘콘페티’ 2인 조식, ‘폰드메르’ 전용 식음 크레딧 3만원이 포함된다. 식음 크레딧은 폰드메르 라운지의 다양한 메뉴 또는 폰드메르 바에서 주류를 이용할 때 사용할 수 있다.

특히 오는 3월 31일까지 로맨틱 스테이 패키지로 2박 이상 투숙하는 고객들에게는 무료 스냅 촬영 혜택이 제공돼 눈길을 끈다. 스냅 촬영 혜택은 투숙 당 1회 이용할 수 있다.

촬영은 파르나스 호텔 제주 실내외 공간과 인근 중문색달해수욕장 등 제주의 대표 명소를 배경으로 전문 사진 작가와 함께 진행된다. 커플 촬영은 물론 웨딩, 가족, 우정 촬영까지 가능하며, 촬영 후에는 원본 전체와 정밀 보정본 5장이 제공된다.

파르나스 호텔 제주는 제주의 천혜 자연과 모던한 럭셔리를 조화롭게 담아낸 제주 최고의 사진 명소 중 하나로 꼽힌다. 탁 트인 오션뷰와 제주 바다와 맞닿은 듯한 절경을 자아내는 인피니티 풀, 계절마다 색다른 매력을 선사하는 정원과 산책로까지 호텔 곳곳이 작품 사진을 연출하기에 완벽한 배경을 제공한다.

호텔 관계자는 “지난해 첫 선을 보인 스냅 촬영 패키지가 고객들의 선풍적인 호응을 얻어 이번 로맨틱 시즌에 특별 혜택으로 마련됐다”며 “여행 중 ‘인스타그래머블’한 순간을 사진으로 기록하고자 하는 고객 니즈가 확대되고 있는 점에 주목해, 이번 로맨틱 시즌에는 이를 특별 혜택으로 확대해 선보이게 됐다”고 소개했다.

