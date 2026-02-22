김창열, ‘다케시마의 날’ 앞두고 일본서 입국 거부…독도 홍보 활동 영향?

사진 = 김창열 SNS 계정

그룹 DJ DOC 멤버 김창열이 일본 시마네현 ‘다케시마(竹島·일본이 주장하는 독도 명칭)의 날’ 행사를 앞두고 일본 방문에 나섰다가 입국을 거부당했다고 밝혔다.

사단법인 독도사랑운동본부 홍보대사로 활동 중인 김창열은 지난 19일부터 21일까지 본부 관계자들과 함께 일본을 방문해 행사 전 현지 분위기를 촬영할 계획이었다. 그러나 일본 도착 직후 입국 불가 통보를 받아 당일 곧바로 한국으로 돌아온 것으로 전해졌다. 함께 출국한 본부 관계자 역시 입국이 거부돼 다음 날 귀국했다.

이와 관련해 독도사랑운동본부 측은 22일 공식 입장을 통해 “5시간의 인터뷰와 짐 수색을 핑계로 억류당했으나 결국 독도 홍보 활동이라는 이유로 상륙을 불허됐다”고 밝혔다.

이어 “이번 조치는 다케시마의 날을 앞두고 독도 인사의 방문을 막으려는 일본의 정치 보복이자 표적 심사”라고 주장했다.

한편, 일본 시마네현은 1905년 2월 22일 독도를 행정구역에 편입한다는 고시를 발표했으며, 2005년 ‘다케시마의 날’ 조례를 제정한 이후 2006년부터 매년 기념행사를 열고 있다.

