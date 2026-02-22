김풍, ‘쇼트트랙 여제’ 최민정 러브콜에 화답…‘냉부해’ 만남 성사될까

사진 = 김풍 SNS 계정

웹툰 작가 겸 방송인 김풍이 ‘쇼트트랙 여제’ 최민정의 러브콜에 화답하며 훈훈한 분위기를 자아냈다.

김풍은 22일 자신의 SNS에 “최민정 선수님 정말 고생 많으셨습니다. 쇼트트랙 대표팀 선수분들 모두모두 고생 많으셨습니다”라는 글과 함께, 21일 방송된 JTBC 뉴스룸 인터뷰 장면을 캡처해 게재했다.

사진 = 김풍 SNS 계정

공개된 사진에는 최민정이 인터뷰 도중 “김풍 셰프 요리가 가장 궁금하다”라고 말하는 장면이 담겼다. 김풍은 해당 화면을 공유하며 예능 프로그램 냉장고를 부탁해 출연 가능성에 대한 기대감을 드러냈다.

앞서 최민정은 JTBC 뉴스룸과의 인터뷰에서 이번 동계올림픽을 끝으로 은퇴를 선언하며, 버킷리스트 중 하나로 ‘냉장고를 부탁해’ 출연을 꼽았다. 그는 “IOC에서 특별 제작한 2026개 한정판 파스타 면을 받았다”며 “이 면을 직접 챙겨가서 셰프님들께 요리를 부탁할 계획이다”라고 밝혀 눈길을 끌었다.

특히 “기대된다기보다 김풍 셰프님의 요리가 궁금하다”고 덧붙이며 김풍을 직접 지목해 화제를 모았다. ‘자취 요리의 대가’로 불리며 ‘냉장고를 부탁해’에서 창의적인 레시피를 선보여온 김풍은 세계적인 스포츠 스타의 공개적인 언급에 SNS로 화답하며 훈훈한 분위기를 자아냈다.

한편 최민정은 지난 21일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 쇼트트랙 여자 1500m 결승에서 2분 32초 450의 기록으로 은메달을 차지했다. 이로써 그는 한국 스포츠 역사상 동계올림픽 최다 메달(총 7개)이라는 대기록을 세우게 됐다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

