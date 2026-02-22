샤이니 민호, 올림픽 2관왕 김길리와 만났다…훈훈한 인증샷 눈길

사진 = 민호 SNS 계정

그룹 샤이니 멤버 민호가 2026 동계올림픽 2관왕에 오른 쇼트트랙 국가대표 김길리 선수와함께한 인증샷을 공개해 눈길을 끌었다.

민호는 21일 자신의 SNS에 “김길리 선수와 함께! 고생 많으셨어요. 최고 최고 최고!”라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.

공개된 사진 속 두 사람은 환한 미소로 나란히 서서 승리의 기쁨을 나누고 있다. 편안한 분위기 속에서 서로를 응원하는 모습이 훈훈함을 자아냈다. 이에 김길리 역시 자신의 SNS에 “잘 먹었습니다”라는 댓글을 남기며 함께한 식사 자리를 인증해 눈길을 끌었다.

한편 김길리 선수는 지난 20일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 여자 1,500m 결승에서 2분 32초 076의 기록으로 금메달을 목에 걸었다. 이로써 그는 여자 1,000m 동메달, 3,000m 계주 금메달에 이어 1,500m까지 정상에 오르며 2관왕에 등극했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

