고윤정, 박명수 위한 ‘마니또 작전’…“난관이다” 왜?

배우 고윤정이 박명수를 향한 언더커버 작전으로 유쾌한 재미를 선사한다.

22일 방송되는 MBC 예능 ‘마니또 클럽’ 4회에서는 핸드메이드를 주제로 언더커버 선물 대작전에 돌입하는 2기 출연진 정해인, 고윤정, 박명수, 홍진경, 김도훈의 이야기가 펼쳐진다.

이번에 공개된 선공개 영상에는 마니또 박명수를 위해 언더커버 작전에 나선 고윤정의 모습이 담기며 시선을 집중시킨다. 고윤정은 여의도 방송국 앞에서 박명수의 스케줄이 끝나기를 기다리는 모습. 짜장면 먹방을 즐기는 와중에도 언더커버 작전에 몰입하며 “난관이네, 이걸 어떻게 해야 돼? 다들 어떻게 하셨어요?”라고 고민하는 모습을 보여 웃음을 유발했다.

특히 고윤정은 직접 준비한 ‘캐리커처 빵 박스’를 공개하며 감탄을 이끌기도 했다. 미대 출신답게 박명수의 얼굴은 물론, 그의 반려견 카라까지 정성스럽게 그려 넣으며 남다른 금손 실력을 뽐낸 것. 뿐만 아니라 제작진에게 두쫀쿠(두바이 쫀득 쿠키)를 깜짝 선물하며 훈훈한 미담도 생성했다. “처음 먹어본다”는 제작진의 반응에 뿌듯한 미소를 지은 고윤정은 정작 자신의 몫은 박명수에게 양보하며 “두쫀쿠는 사랑이다. 다 준 거다”라고 말해 훈훈함을 자아냈다.

고윤정의 언더커버 패션도 눈길을 끌었다. 고윤정은 목도리를 머리에 꽁꽁 두른 채 완벽한 은폐 패션을 선보이면서도 “앞이 안 보이네?”라며 귀여운 반전 매력을 드러냈다.

이후 박명수의 등장이 임박하면서 긴박한 분위기를 자아내기도 했다. 영상 말미에는 박명수가 등장하며 약 10m 거리를 두고 아슬아슬한 순간이 연출돼 도파민을 유발했다. 특히 고윤정은 자리를 피했다가 다시 접근하며 긴장감 넘치는 작전을 이어가는 모습을 보여주며 본 방송을 향한 궁금증을 고조시키고 있다.

