손흥민 리그 1호 도움, 메시는 침묵…LAFC, 마이애미에 3-0 승리

손흥민(LAFC)과 리오넬 메시(인터 마이애미)가 격돌하는 세기의 대결, 손흥민이 정규리그 첫 도움을 기록하며 웃었다.

LAFC는 22일 미국 캘리포니아주 LA의 LA 메모리얼 콜로세움에서 열린 미국 메이저리그사커(MLS) 마이애미와의 2026시즌 개막전에서 3-0으로 승리했다. 선발 출전한 손흥민은 88분을 뛰며 1도움을 기록해 승리를 이끌었다.

세간의 시선이 쏠렸다. 손흥민과 메시, 세계적인 축구 스타들의 맞대결로 일찌감치 주목을 받았다. 7만 7000여석 규모의 경기장에 7만5673명이 입장했다.

뜨거운 관심 속에 손흥민이 웃었다. 메시 상대 커리어 첫 승리다. 손흥민이 토트넘 홋스퍼(잉글랜드), 메시가 FC 바르셀로나(스페인) 소속이던 2018년 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL)에서 두 차례 격돌했다. 당시 메시가 1승 1무로 앞섰다. 약 8년 만에 미국 무대서 다시 격돌, 이번엔 손흥민이 복수에 성공했다.

둘은 모두 선발 출전해 초반부터 팀의 공격을 이끌었다. 손흥민이 먼저 앞서 나갔다. 전반 38분 역습 상황 중 페널티박스 앞쪽에서 공을 잡은 뒤, 박스 안으로 침투하는 다비드 마르티네스에게 패스했다. 마르티네스는 패스 속도를 그대로 살려 왼발 슈팅으로 선제골을 신고했다.

손흥민의 올 시즌 5번째 공격포인트다. 손흥민은 지난 레알 에스파냐(온두라스)와의 2026시즌 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 1라운드 1차전에서 1골 3도움을 기록하며 6-1 완승을 이끌었다. 예열을 마친 손흥민은 메시 앞에서 리그 1호 도움을 기록하며 기선제압에 성공했다.

반면 메시는 의존 축구의 부담을 털어내지 못한 채 침묵했다. 이달 초 마이애미의 프리시즌 친선경기서 입은 햄스트링 부상 여파도 있는 듯했다. 번뜩이는 장면은 있었지만, 공격포인트로 이어지진 않았다. 전반 추가시간 메시가 페널티박스 바로 앞에서 때린 왼발 슈팅은 골대 옆을 빗겨나갔다. 후반 마이애미는 높은 위치에서 압박 강도를 높였으나, 만회골을 넣지 못했다. 그 사이 LAFC는 후반 28분 드니 부앙가, 후반 추가시간 오르다스의 추가 골로 승리했다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

